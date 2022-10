La star de Dancing on Ice, Lady Leshurr, a mordu et frappé son ex dans une bagarre de fin de soirée

La star de DANCING on Ice, Lady Leshurr, a nié avoir mordu et frappé son ancien partenaire lors d’une dispute domestique tard dans la nuit.

Le rappeur – de son vrai nom Melesha O’Garro – a comparu devant un tribunal de Londres après un incident impliquant la police à Leyton, dans l’est de Londres, samedi matin.

Elle est apparue dans Dancing on Ice l’année dernière 1 crédit

O’Garro est devenue célèbre avec ses freestyles Queen’s Speech Crédit : Getty

L’artiste née à Birmingham est accusée d’avoir attaqué son ex-partenaire Sidnee Hussein et une autre femme appelée Chante Boyea lors d’une dispute à Leyton, dans l’est de Londres, aux premières heures de samedi.

Hussein et Boyea seraient en couple depuis un an.

Avant cela, Hussein était en couple avec O’Garro depuis environ six ans, selon le procureur Ugochi Obiechina.

La femme de 34 ans, qui est apparue dans l’émission ITV Loose Women, a déclaré qu’elle était sortie dans un club à Hackney Wic, dans l’est de Londres.

Elle s’est rendue à Leyton vers 5 heures du matin avec une compagne, Sherelle Smith, 28 ans, également accusée d’avoir agressé Hussein en lui donnant des coups de poing et de pied à la tête.

Le Thames Magistrates Court a appris que l’incident avait commencé alors que Boyea se rendait au travail tôt le matin avec son chien dans la voiture lorsqu’elle a vu deux femmes signaler sa voiture comme si elles avaient besoin d’aide.

O’Garro est accusé d’être entré dans le véhicule et d’avoir crié sur le plaignant, a déclaré le procureur.

Le tribunal a entendu Boyea éteindre son moteur et laisser le véhicule avec O’Garro la suivre avant qu’une altercation n’ait lieu.

O’Garro a plaidé non coupable à deux accusations de voies de fait causant des lésions corporelles réelles, tandis que Smith a plaidé non coupable à une accusation.

Les accusés, tous deux de Birmingham, West Midlands, ont nié les voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

Les deux femmes ont été libérées sous caution avant une audience préliminaire à Snaresbrook Crown Court le 21 novembre.

Des conditions de mise en liberté sous caution ont été imposées, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas contacter l’un ou l’autre des plaignants directement ou indirectement et ne doivent pas entrer dans l’arrondissement londonien de Waltham Forest.

O’Garro, née à Birmingham, est surtout connue pour sa série de freestyles Queen’s Speech, qui l’a rendue célèbre.

Le rappeur a reçu la British Empire Medal (BEM) en 2020 pour ses services à la musique et à la charité.

Elle a également relancé l’émission télévisée Pimp My Ride pour MTV et anime également une émission hebdomadaire le samedi sur BBC Radio 1Xtra.

O’Garro s’est produit à Glastonbury and the Proms et a remporté The Celebrity Circle de Channel 4.

L’année dernière, elle a atteint la demi-finale de Dancing on Ice aux côtés de son partenaire de patinage Brendyn Hatfield.

Elle a été éliminée dans l’avant-dernière semaine de l’émission ITV.

O’Garro est également apparu dans une émission spéciale du Nouvel An pour l’émission humoristique de Channel 4 Taskmaster.