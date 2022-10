La star de Dancing On Ice, Joey Essex, rompt son silence après avoir embrassé Maura Higgins et quitté la fête ensemble

La star de DANCING on Ice, Joey Essex, a rompu son silence après avoir embrassé Maura Higgins aux Pride Of Britain Awards.

L’ancienne star de TOWIE et la bombe brune ont été aperçues en train de partager un baiser torride alors qu’elles quittaient ensemble la soirée du showbiz hier soir.

Grille arrière

Maura Higgins et Joey Essex ont été aperçus en train de partager un baiser torride lors des Pride Of Britain Awards d’hier soir[/caption]

Instagram

Joey, star de Dancing On Ice, a rompu son silence[/caption]

Grille arrière

Le couple a été vu en train de rire en quittant les Pride of Britain Awards dans un taxi ensemble[/caption]

L’ancien camarade de camp I’m A Celebrity s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire le point après sa soirée apparemment tardive à Londres.

Publiant sur Instagram pour ses 1,8 million d’abonnés, il a partagé un cliché du miroir gauche alors qu’il coupait une silhouette décontractée.

L’ancienne star de télé-réalité est allée beaucoup plus discrète en portant une veste imperméable noire avec un pantalon assorti alors qu’il tenait son téléphone avec un doigt bandé.

Joey, 32 ans, a choisi un bonnet rose vif alors qu’il retournait directement à l’entraînement pour la compétition de patinage ITV.

Il a partagé un deuxième cliché de son histoire alors qu’il informait ses fans de l’évolution de sa blessure à la main.

Montrant ses doigts clairement bandés à la caméra dans un selfie, il a légendé la photo : “guérison bien” avec un emoji au cœur qui se répare.

C’est la première communication que nous avons vue de Joey après que lui et Maura se soient serrés les lèvres à l’intérieur de l’hôtel Grosvenor House de Londres.

Maura a ébloui sur une robe de bal jaune sans manches inspirée de la Belle et la Bête.





Pendant ce temps, Joey rayonnait en quittant la salle, l’air pimpant dans un costume noir sur mesure et une cravate rouge audacieuse.

Avant leur départ dans le même taxi, la star de Only Way is Essex tenait étroitement Maura, sans se soucier de ceux qui regardaient autour de lui.

Le beau gosse a fait une pause dans l’entraînement pour assister aux Pride Of Britain Awards alors qu’il se prépare à concourir sur Dancing On Ice.

La star avait déjà travaillé dur sur la glace aux côtés d’Ekin-Su, vainqueur de Love Island 2022.

Cependant, la navigation n’a pas été facile pour la star de la télé-réalité car il a révélé qu’il avait “de la chance d’avoir son doigt” après un accident.

Il a expliqué sur sa story Instagram : “Je me suis retrouvé avec un doigt de métal, j’ai de la chance d’avoir encore le doigt pour être honnête.

Ajout : « Vous vivez et apprenez. Si jamais vous deviez danser sur la glace, ne prenez pas de risques tout de suite. Va lentement. Tout est question de patience.

Instagram

Joey avait l’air beaucoup plus décontracté dans un survêtement noir alors qu’il donnait aux fans une mise à jour sur son entraînement[/caption]

Rex

Grille arrière

Joey a tenu Maura près de lui alors que le couple partageait un moment intime juste avant de quitter The Pride Of Britain[/caption]