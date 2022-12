La star de Dancing On Ice, Faye Brookes, devient officielle avec son nouveau petit ami – un jour après que l’ex Gareth Gates se soit séparé de sa petite amie

L’ANCIENNE star de Dancing On Ice, Faye Brooks, est ENFIN devenue officielle sur Instagram avec son nouvel homme – un jour après que l’ex-fiancé Gareth Gates se soit séparé de sa petite amie.

Faye sort avec son ancienne co-star de Legally Blonde, Iwan Lewis, depuis octobre, mais a gardé leur relation privée.

Éclaboussure

La star de Corrie, Faye, glamour pour assister à l’événement[/caption]

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors de la production en tournée du spectacle entre 2011 et 2012 et est resté ami depuis.

Mais maintenant, Faye, 35 ans, a fait le saut pour devenir officielle sur Insta après avoir posté une photo de ce qui lui ressemble et Iwan dans un corps à corps romantique.

Et en quelques secondes, le message de Faye a été inondé de commentaires de fans qui n’ont pas tardé à lui rappeler à quel point Iwan a de la chance.

L’ancienne actrice de Coronation Street sortait avec PT Joe Davis, mais le couple s’est séparé en juillet après trois ans.

S’adressant à Twitter, Faye a annoncé la scission et a ajouté: “Nous avons passé les moments les plus merveilleux, et notre respect mutuel, notre admiration et notre amitié restent plus forts que jamais.”

Mais en octobre, le couple avait l’air bien aimé lorsqu’ils ont assisté au cinéma Backyard de Manchester.

Le message adoré de Faye arrive juste UN jour après que The Sun a révélé que son ex-fiancé Gareth Gates s’était séparé de sa petite amie DJ Chloe McLennan.

Le couple se fréquentait depuis plus de deux ans et The Sun a révélé en exclusivité leur séparation plus tôt cette semaine. Ils se sont même désabonnés sur Instagram.

Faire un visage courageux Gareth, 38 ans, a passé une journée en famille – sans Chloé.

Chloé a maintenant supprimé toutes les images de son compte de médias sociaux – faisant une déclaration très audacieuse.

À l’époque, une source a déclaré au Sun: “L’écriture était sur le mur depuis un certain temps, et il est devenu clair qu’il y avait des problèmes entre eux car Gareth n’a aimé ni commenté aucune des photos de Chloé depuis le 11 novembre.”

L’ajout: “A l’approche de Noël, ils ont décidé d’arrêter et veulent prendre un nouveau départ à part en 2023.”

Instagram

Faye et son nouveau petit ami Iwan Lewis rendent publique leur romance[/caption] Getty