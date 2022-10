La star de Dancing On Ice ARRÊTÉE parce qu’elle est soupçonnée d’avoir agressé une femme alors qu’une vidéo la montre emmenée menottée

La star de DANCING on Ice, Lady Leshurr, a été arrêtée aujourd’hui parce qu’elle était soupçonnée d’avoir agressé une femme lors d’une crise au petit matin.

Le rappeur et auteur-compositeur, 34 ans, a été vu emmené par des flics menottés à 5 heures du matin à la suite d’une bagarre devant une maison à Walthamstow, dans l’est de Londres.

La rappeuse Lady Leshurr a été arrêtée aujourd’hui Crédit : fourni

Le rappeur et auteur-compositeur, 34 ans, a été vu emmené par des flics menottés à 5 heures du matin Crédit : fourni

Des témoins ont déclaré que des voisins avaient été réveillés par une « allumette hurlante » entre Lady Leshurr et deux autres femmes.

Les flics ont déclaré qu’une femme de 27 ans avait été retrouvée blessée mais n’avait pas besoin d’être hospitalisée.

Des séquences vidéo montrent le rappeur, vêtu d’un soutien-gorge de sport blanc et coiffé d’une casquette de baseball, menotté et conduit à un fourgon de police par deux flics.

Un témoin a déclaré à propos de l’agitation : « L’ami de Lady Leshurr a essayé de l’éloigner pour rentrer dans la maison après une dispute.

“L’une des filles avec qui elle s’était disputée était dans une voiture, et Lady Leshurr a sauté dans la voiture et a essayé de la faire sortir.”

La femme dans la voiture aurait demandé aux voisins d’appeler la police. Ils ont dit qu’il y avait une autre femme dans la voiture.

Le musicien né à Birmingham, de son vrai nom Melesha O’Garro, a atteint la demi-finale de l’émission ITV Dancing on Ice en mars 2021 aux côtés de son partenaire de patinage Brendyn Hatfield.

Elle a finalement été éliminée dans l’avant-dernière semaine de l’émission.

Le rappeur a également reçu la British Empire Medal (BEM) en 2020 pour ses services à la musique et à la charité – et les animateurs ont relancé le classique de la télévision Pimp My Ride pour MTV.

Leshurr est devenue célèbre en publiant une série de raps sur YouTube, accumulant plus de 125 millions de vues sur sa série de freestyles Queen’s Speech.

Le témoin a ajouté : « Je l’ai vue et je me suis dit ‘est-ce vraiment la personne que vous entendez à la radio ?’

“Le bruit de la bagarre m’a réveillé – on pouvait entendre le vacarme démarrer. C’était très bruyant.

“Je suis content que la police soit venue quand ils l’ont fait parce que ça aurait pu être pire.”

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «La police a été appelée à 05h08 le samedi 22 octobre à Knotts Green Mews, E10 à la suite d’informations faisant état d’une bagarre sur les lieux.

« Deux femmes – toutes deux âgées de 27 ans – ont été transportées à l’hôpital. Ils ont depuis été libérés.

“Une femme de 34 ans a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir causé des lésions corporelles réelles.

« Elle reste en garde à vue.

Les représentants de Lady Leshurr ont été approchés pour commentaires.