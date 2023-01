La star de Dancing On Ice apparaît secrètement à Love Island chaque nuit – et ce n’est pas Ekin-Su

Les stars de LOVE Island vont et viennent, mais il y a une chose qui n’a pas changé depuis des années : les animaux tropicaux qui apparaissent avant les publicités.

Les créatures effrontées sont exprimées par une variété de stars – avec un ancien favori de Dancing on Ice parmi eux.

Le sponsor de Love Island, Just Eat, produit les promotions mettant en vedette deux «oiseaux d’amour», des geckos et une tortue.

Et parmi les voix se trouve la rappeuse, compositrice et ancienne star de Dancing on Ice Lady Leshurr.

Le joueur de 35 ans apparaît aux côtés d’autres talents vocaux dans les publicités, notamment Isy Suttie de Peep Show et la star du stand-up Jamali Maddix.

Tez Ilyas de Channel 4, Inel Tomlinson et l’actrice d’After Life Roisin Conaty prêtent également leur voix aux personnages.

Les publicités à gros budget – qui en sont maintenant à leur quatrième année – sont racontées par l’animatrice de Love Island, Maya Jama.

Rob Webster et Alexei Berwitz de la société de publicité McCann London, qui ont réalisé les promotions, ont qualifié les personnages de « montage de Love Island ».

Ils ont déclaré: “Les meilleurs personnages de comédie se développent au fil du temps, c’est donc formidable de voir les animaux Just Eat devenir autant un incontournable de Love Island que des pantalons serrés, une lotion de bronzage et attirer quelqu’un pour discuter.”