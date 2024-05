La star de « Dance Moms » Kelly Hyland révèle un diagnostic de cancer du sein

Kelly Hyland, ancienne élève de « Dance Moms », a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein huit mois seulement après une mammographie qui s’est révélée claire.

Mais l’expérience de Hyland a commencé par un signe d’avertissement plus mystérieux, a déclaré l’homme de 53 ans. E! Nouvelles.

«Le premier signal d’alarme a été ma perte de poids significative», a-t-elle déclaré. « J’ai perdu suffisamment pour que les autres le remarquent et demandent mes astuces pour suivre un régime, mais je n’avais rien changé dans mon quotidien qui puisse causer cette perte. »

Une perte de poids inexpliquée est un symptôme préoccupant en soi. Ainsi, lorsque Hyland a remarqué une grosseur dans son sein fin mars, elle a agi rapidement et a programmé une autre mammographie.

Elle venait de passer une mammographie il y a huit mois, a déclaré Hyland à E! Nouvelles. Mais celle-ci, suivie d’une échographie, « est revenue montrant une masse », a expliqué Hyland. Une biopsie a confirmé que Hyland souffrait d’un cancer du sein : un carcinome invasif de stade 1 et de grade 3, indiquant que le cancer se développe rapidement mais ne s’est pas beaucoup propagé, le Société américaine du cancer explique.

« Je suis passé de résultats nets à une masse maligne en huit mois », a déclaré Hyland. « J’étais choqué qu’il ait grandi si rapidement et j’avais peur de la bataille à laquelle je savais que j’étais sur le point de faire face. »

Kelly Hyland et ses filles, Paige et Brooke, en 2012. Amanda Edwards / WireImage

Hyland a partagé la nouvelle avec ses enfants, Paige et Brooke Hyland, anciennes anciennes de « Dance Mom », et son fils Josh Hyland. Avec le soutien de ses enfants, d’autres membres de sa famille proche, d’amis et d’anciennes co-stars, Hyland s’est lancée dans son parcours de traitement.

Elle est actuellement au milieu de son deuxième de six traitements de chimiothérapie, selon E! News, qui sera suivie d’une intervention chirurgicale, d’une radiothérapie et de 11 autres traitements de chimiothérapie.

Même avec un système de soutien aussi solide, Hyland a exprimé son inconfort à l’idée de compter sur les autres face aux défis du traitement du cancer.

« Le plus difficile pour moi a été d’accepter l’aide des gens autour de moi », a déclaré Hyland. «Je suis une personne très indépendante et, en tant que maman, j’ai l’habitude d’être celle qui prend soin des gens, pas celle dont on s’occupe.»

Mais, compte tenu de la gravité de ce qu’elle traverse, « j’apprends rapidement que je suis sur un chemin très long et difficile », a-t-elle poursuivi. « Je vais devoir apprendre à accepter l’aide des gens car j’ai beaucoup de chance d’avoir des gens qui veulent prendre soin de moi pendant cette période. »