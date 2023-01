La star de Dana Monroe d’EastEnders, Barbara Smith, a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en bikini à Cuba

La star d’EASTENDERS, Barbara Smith, a séduit les fans en posant en bikini à Cuba.

L’actrice de 25 ans profite actuellement d’une pause ensoleillée après avoir quitté le feuilleton de la BBC, où elle incarnait Dana Monroe.

Dans le claquement de doigts, on voit Barbara porter un string vert vif en deux pièces tout en prenant un claquement dans son miroir.

Barbara faisait partie des quatre acteurs qui ont tous quitté le feuilleton l’année dernière après l’arrivée du nouveau patron Chris Glenshaw.

L’acteur de Stuart Highway, Ricky Champ, a quitté le feuilleton après quatre ans, aux côtés de Dayle Hudson, qui interprète le fils de Ian Beale, Peter, depuis 2020.

La star de Jada Lennox, Kelsey Calladine-Smith, est également partie, mais a fait un bref retour cette année.

Dana a été vue pour la dernière fois se rendant à l’université en Écosse après s’être séparée de Bobby Beale.

L’actrice – qui est une grande fan du feuilleton – a déjà fait une très brève apparition sur EastEnders en 2019 avant de rejoindre à plein temps en 2021.

Parlant de sa sortie, Dana a écrit: “Et c’est un enveloppement pour moi sur @bbceastenders !!!!!!!

“Quand j’ai marché pour la première fois sur la place, j’ai dû me pincer.

“Quelle chanceuse je suis d’avoir fait partie d’un spectacle aussi incroyable (et pour ne pas dire emblématique), d’évoluer et de mettre mon empreinte sur un personnage aussi merveilleux et réel qui essaie toujours de faire la bonne chose et de vous montrer tout ce que je peux faire en tant qu’actrice.

“Dana Monroe, je t’emmènerai avec moi partout où j’irai.”

Elle a ajouté: “Je suis tellement reconnaissante à tout le monde à EastEnders qui m’a donné cette opportunité phénoménale (Ps je me suis glissée dans une tenue classique de Dana à grand col à la fin parce qu’elle et ses cols géants vont tellement me manquer).”