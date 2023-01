La star de Dan + Shay, Shay Mooney, montre une perte de poids importante et des abdominaux sur une nouvelle photo

Le chanteur de Dan + Shay, Shay Mooney, fait parler les gens de quelque chose de nouveau, et cela n’implique pas de musique.

Mooney s’est rendu sur son Instagram pour montrer côte à côte des photos torse nu de lui-même prises à six mois d’intervalle.

“Cohérence. J’ai changé tout mon monde en 6 mois. Pas de gadgets ni de modes. Juste de la cohérence”, a-t-il écrit sous la photo.

“Si ce type fatigué sur la gauche peut le faire, vous aussi”, a-t-il partagé avant d’ajouter un emoji de muscle du bras.

Fin octobre, Mooney a révélé sur son histoire Instagram qu’il avait perdu 50 livres.

“Cela fait un peu plus de 5 mois, je crois, et j’ai perdu près de 50 livres”, écrivait-il à l’époque. “Pour ceux qui demandent : manger sainement/ne pas boire d’alcool et marcher 11 kilomètres par jour. Et des poids. C’est tout !”

De nombreux musiciens célèbres ont réagi au nouveau post Instagram de Mooney, dont Carrie Underwood, qui a écrit : “Vous devriez être fier !”

Thomas Rhett Akins a écrit : “Je ne t’ai même pas remarqué dans la file d’attente à l’école l’autre jour ! Félicitations mon frère… incroyable.”

Cole Swindell a écrit : “Hé, ouais frère, je dois bientôt balancer les bâtons. Bonne année.”

La sœur de Mooney, Gabrielle, a également offert son soutien au musicien en écrivant “Comme. QUI JE SUIS TELLEMENT FIER DE TU !!! Tu es incroyable.”

Mooney et Dan Smyers, l’autre moitié du groupe musical Dan + Shay, ont récemment célébré leur dixième anniversaire de rencontre.

Ils ont remporté trois Grammy Awards.