La star de “Dallas” Patrick Duffy révèle le secret d’une relation amoureuse durable avec l’actrice de “Happy Days” Linda Purl

Pour Patrick Duffy, le secret de sa romance durable avec Linda Purl est de garder les choses au chaud – dans la cuisine.

L’acteur de “Dallas” et l’actrice de “Happy Days” se sont entendus en 2020 lors d’une discussion de groupe par SMS au milieu de la pandémie de coronavirus. Ils ont apprécié une cour lente, ou ce que Purl a décrit comme “un processus très victorien”, où ils ont passé des semaines à parler avant de partager un baiser.

Duffy a révélé que la cuisine a été essentielle dans leur romance florissante.

“Quand nous nous sommes réunis, je me souviens que je suis arrivé tard dans l’après-midi, et nous avons dîné, et nous avons préparé le dîner dans la cuisine”, a déclaré mercredi l’homme de 73 ans au magazine People. “Et c’était une danse que nous n’avions jamais faite ensemble, mais la chorégraphie était connue de nous deux.”

“Linda est un maître cuisinier, et j’apprends chaque jour de la façon dont elle cuisine”, a-t-il déclaré. “Nos modes de vie nous rendent très compatibles de presque toutes les manières imaginables – dans la cuisine, la façon dont nous cuisinons, la façon dont nous nettoyons, la façon dont nous fonctionnons ensemble en tant qu’individus.”

Duffy a noté que le couple travaille ensemble “de manière transparente” à la fois dans les affaires et dans leur vie personnelle. Le couple s’est récemment associé pour lancer une marque de levain.

“Je suis vraiment fier de nous deux dans le fait que rien n’entrave notre relation ou notre capacité à fonctionner dans le monde parce que nous sommes en fait amoureux l’un de l’autre”, a-t-il déclaré.

Selon le point de vente, Duffy et Purl étaient des amis occasionnels mais ont perdu le contact avec le temps. C’est pendant la pandémie qu’ils ont ravivé leur amitié lors d’une discussion de groupe. Ils se sont rapidement retrouvés en pleine conversation – juste tous les deux.

“J’ai chargé ma voiture et conduit 20 heures et je me suis retrouvé devant sa porte juste pour voir si c’était réel”, avait précédemment déclaré Duffy au point de vente. “Nous ne nous sommes pas quittés depuis.”

Duffy a également déclaré à Closer Weekly qu’ils “avaient zoomé chaque nuit pendant au moins deux à trois heures”.

“Nous avons exploré toute notre histoire, notre passé, nos amours”, a-t-il déclaré au point de vente. “Nous avons écouté de la musique ensemble et couvert tout ce que vous couvrez normalement pendant des mois de rencontres.”

“Vous arrivez à un point où vous pensez:” Tout tourne autour d’elle. Comment puis-je la faire sourire? “”, A déclaré Duffy. “Nous avons éliminé tous les essais et erreurs qui se produisent dans [younger] des relations. Tout est positif et beau.”

Duffy a été marié à la danseuse de ballet Carlyn Rosser de 1974 jusqu’à sa mort en 2017 d’un cancer. La star a déclaré qu’il avait passé une grande partie de ses années en tant que veuf à se concentrer sur les deux enfants du couple.

Duffy a déclaré que sa relation avec Purl avait été mise à l’épreuve lorsqu’ils ont été mis en quarantaine ensemble à Vancouver pour filmer leurs rôles dans “Doomsday Mom: The Lori Vallow Story” de Lifetime.

“C’était un moment pour vraiment apprendre à se connaître sans aucune influence extérieure pour vous encombrer”, a déclaré Duffy. “Nous avons découvert que nous visons dans la même direction.”

La paire est devenue encore plus proche – et ils sont toujours aussi forts.

“Attendre avec impatience chaque instant où vous pouvez être avec quelqu’un est un vrai cadeau dans une relation”, a déclaré Duffy. “Je suis stupéfait à chaque fois que je réalise que cette femme incroyable m’aime. C’est comme, wow.”