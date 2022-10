La star de “Dahmer” de Netflix, Michael Learned, sur l’obsession des gens pour les tueurs en série : “Je remets en question notre pays”

« Dahmer : Monster – L’histoire de Jeffrey Dahmer » est devenue l’une des meilleures émissions de l’histoire de Netflix – et la co-vedette Michael Learned essaie de comprendre pourquoi.

La série limitée Ryan Murphy, qui raconte l’histoire du tueur en série Jeffrey Dahmer, met en vedette Evan Peters de la renommée “American Horror Story” dans le rôle du célèbre “Milwaukee Cannibal”. Appris, mieux reconnu par les fans en tant que matriarche bien-aimée Olivia Walton dans la série à succès des années 70 “The Waltons”, met en vedette sa grand-mère Catherine Dahmer.

“Vraiment, je remets en question notre pays”, a déclaré l’actrice à Fox News Digital. “Nous sommes tellement fascinés par les tueurs en série. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. C’est peut-être une question de survie, comme, ‘Dieu merci, ça ne m’est pas arrivé.’ Je ne sais pas ce que c’est, mais il semble y avoir une fascination pour Jeffrey Dahmer.”

Dahmer a avoué avoir assassiné et démembré 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. Il a été arrêté en 1991 et est entré en prison en 1992 pour purger 15 peines à perpétuité consécutives. Il a été battu à mort par son codétenu Christopher Scarver en 1994.

La transformation de Peters en tant que Dahmer a été décrite comme “glaçante” et “effrayante” par les critiques et les téléspectateurs. Mais sur le plateau, Learned a déclaré qu’il l’avait stupéfiée d’une manière complètement différente.

“C’est juste l’être humain le plus adorable”, a-t-elle expliqué. “Il est tellement attentionné et gentil. Il est venu me dire bonjour le premier jour sur le plateau et mon dernier jour sur le plateau, il est venu me dire au revoir. Il était toujours charmant. Il était toujours sincère et vrai, même dans la salle de maquillage. C’était juste une joie de travailler avec lui et très généreux en tant qu’acteur. Je suis tombé amoureux de lui, vraiment. C’était facile de l’aimer comme sa grand-mère.”

“Il a si bien réussi ce rôle”, a poursuivi Learned. “Il capture ce poste vacant. J’ai fait des recherches et je n’ai pas trouvé grand-chose sur la grand-mère, mais j’ai regardé beaucoup de cassettes de Jeffrey Dahmer où il est interviewé avec son père. Il y avait un certain détachement quand il a parlé des meurtres. . C’était presque comme s’il parcourait une liste d’épicerie. Comme, ‘Je suis allé acheter des pommes et des poires. Les poires étaient un peu mûres, mais les pommes étaient bonnes.’ Pour moi, c’est plus horrible que quelqu’un qui est un monstre évident. Quelqu’un qui est nonchalant à propos de tout ça.”

Alors que la représentation de Peters a laissé beaucoup de mal à l’aise, Learned a déclaré qu’elle se sentait complètement à l’aise de travailler avec l’acteur de 35 ans.

“Ce que j’avais à jouer dans ma tête [while doing this role] était un déni », a-t-elle dit. « Le truc, c’est que, comment pouvez-vous ne pas savoir que quelqu’un dépece des corps dans votre sous-sol ? Le déni est une chose tellement puissante quand il agit sur vous. Je veux dire, [the grandmother] devait savoir. Elle pouvait le sentir. Et il traînait ces sacs de je ne sais quoi par la porte de la cuisine. Elle a juste fermé son esprit. J’ai un petit-fils vivant avec moi qui est si charmant, doux et gentil. C’est une bonne personne. Et je ne peux pas imaginer comment je réagirais si je découvrais soudainement qu’il y avait quelque chose en lui que je n’avais jamais vu. J’ai donc dû jouer la grand-mère qui aimait juste son petit-fils et n’avait aucune idée qu’il avait un côté aussi sombre.”

Learned a fait l’éloge de Peters, notant qu’il avait fait “un travail brillant” avec “un sujet qui est tellement horrible”.

“Je sais que les gens essaient de comprendre pourquoi [Dahmer] a fait cela », a déclaré Learned.« Certains disent: «Eh bien, sa mère a pris des pilules et ses parents ont divorcé. Bonjour, des milliers d’enfants ont des mères qui prenaient des pilules ou leurs parents ont divorcé. Ils ne se sont pas avérés être des tueurs en série. Dans l’une des interviews que j’ai regardé, [Dahmer] a dit: ‘Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon cerveau. Il y a un problème avec le câblage de mon cerveau. Vous devez penser que cela a dû être vrai à un certain niveau.”

À 83 ans, avec une carrière réussie de plusieurs décennies à Hollywood, Learned a dû auditionner pour son rôle. Elle n’avait aucun scrupule à ce sujet, sachant que c’était une chance de travailler avec le “génie” Ryan Murphy.

La série a accumulé près de 300 millions d’heures au cours de sa deuxième semaine sur le service de streaming, a rapporté Deadline. Près de 200 millions d’heures ont été regardées au cours de sa première semaine après sa première le 21 septembre. Selon le point de vente, “Dahmer” est devenue la neuvième série la plus populaire sur Netflix après seulement 12 jours. Elle a été vue par 56 millions de foyers en moins de deux semaines.

En plus de Peters et Learned, “Dahmer” met également en vedette Niecy Nash, Richard Jenkins et Molly Ringwald.

“Peter Evans et Ryan Murphy sont à l’origine du succès de la série”, a déclaré Learned. “Mais je me sens privilégié d’en avoir fait partie… Je me sens juste très privilégié d’avoir eu cette carrière et de travailler toujours… Je pense qu’en vieillissant, on devient un peu plus sage et un peu plus humble .”

Et les téléspectateurs, a-t-elle dit, ont commencé à la reconnaître dans la rue.

“Les gens ne m’ont jamais vraiment reconnue quand je faisais” The Waltons “”, a-t-elle déclaré. “Mais maintenant, les gens viennent et me reconnaissent. Et ils ont été très chaleureux. L’autre soir, quand je suis allé dîner, deux gars sont venus vers moi et m’ont dit : ‘Nous avons regardé l’émission, et votre travail est vraiment formidable.’ Vous n’obtenez pas beaucoup à la télévision. Vous êtes juste dans un studio ou à l’arrière quelque part, et personne ne vous applaudit. Je suis reconnaissant – plus reconnaissant que je ne l’étais à l’époque.