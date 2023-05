La star de Dahaad, Gulshan Devaiah, dit que Rajkummar Rao est la personne la plus « ennuyeuse » avec qui travailler ; Voici pourquoi [EXCLUSIVE]

Dahad a rugi et comment ! La série Web a réussi à attirer l’attention de tout le monde avec son scénario effrayant qui tourne autour d’une série de meurtres. Le spectacle a un casting de stars stellaires composé de Sonakshi Sinha, Vijay Varma et Gulshan Devaiah. Avec son succès, les stars ont décidément de quoi se réjouir. Gulshan Devaiah a surtout plus d’une raison de célébrer car son anniversaire approche à grands pas. Nous avons eu une conversation franche avec la star pour parler de ses projets d’anniversaire, du succès de Dahaad, des projets à venir et bien plus encore.

Gulshan Devaiah était son meilleur franc et a également partagé quelques morceaux amusants. En riant, il a également déclaré que Rajkummar Rao était une personne ennuyeuse avec qui travailler et qu’il avait une raison à cela. Extraits de l’interview ci-dessous :

S’il vous plaît dites-nous quelque chose sur vos projets d’anniversaire…

Euh, je ne prévois rien mais mon ex-femme qui est ma meilleure amie maintenant, elle va probablement m’emmener pour un repas très cher. Je l’attends avec l’impatience. Nous aimons tous les deux la bonne nourriture. Je ne sais pas s’il y aura un bon restaurant chic où il est très difficile d’obtenir une réservation. Un endroit comme celui-là qu’elle aurait connu. J’attends avec impatience ce merveilleux repas et une belle conversation avec mon meilleur ami.

Vous attendiez-vous à une telle réaction pour Dahaad ?

Je ne pense pas à de telles choses. J’aimerais ne pas trop penser aux conséquences ou au résultat. Bien que les résultats soient importants, quand je le fais, je ne pense pas aux résultats. J’essaie donc de rester concentré sur ce que je fais dans le processus et d’essayer de me concentrer et d’apprécier le processus et d’essayer de faire du mieux possible au jour le jour.

Parce que je sens que je n’ai aucun contrôle sur les résultats. Je ne peux pas manipuler les gens pour qu’ils m’aiment plus ou moins ou quelque chose comme ça. C’est donc à eux de décider librement ce qu’ils pensent de votre travail et de l’histoire dont vous faites partie. Et ça n’existe pas pour moi de raconter cette histoire aux gens. Il faut aussi des centaines et des milliers d’autres personnes. J’ai donc très peu de contrôle. Alors je me dis, pourquoi s’inquiéter de choses que je ne peux pas contrôler ? Je peux m’inquiéter et je peux faire des efforts dans mon travail. Et c’est ce que je fais. Et cela fonctionne généralement mieux pour moi car parfois les attentes sont également déçues. Du coup j’en souffre un peu moins. Je ne pensais donc pas aux attentes. Je pensais justement que c’est mon travail. Laissez-moi essayer de le faire du mieux possible.

Quelle est votre stratégie pour choisir des rôles prêts à l’emploi ?

J’aime juste faire des choses qui m’intéressent vraiment. Si vous me demandez ce que vous voulez faire ensuite, je ne sais pas ce que je veux faire ensuite. Mais quand quelque chose se présente, je l’évalue. Et je me dis, oh, c’est intéressant. Je devrais peut-être faire ça. Ou je ne sais pas si je suis vraiment intéressé. C’est peut-être une piste. C’est donc mon processus. Et j’essaie aussi de me surprendre constamment et aussi d’être surpris par le genre de projets qui se présentent à moi. Je n’ai pas de modèle défini ou quelque chose comme ça. Je suis conscient que la seule chose dont je suis conscient, c’est que j’aimerais que ce soit diversifié. J’aimerais que ma carrière soit aussi diversifiée et polyvalente que possible. Autant que je peux gérer.

Parlez-nous de Guns and Gulaabs avec Raj & DK…

C’est une série de fou. Ces deux gars sont aussi fous. Alors, ils ont permis, ils m’ont donné toute liberté de faire ce que je voulais faire. Je sais qu’ils ont publié quelques photos. J’étais comme, s’il vous plaît ne montrez rien. Laissez le public en faire l’expérience et tout ça. Mais il y a beaucoup plus que ce qui saute aux yeux. Et c’est juste que c’était amusant, j’ai eu le COVID pendant le tournage, donc ce n’était pas amusant. Mais tout le reste était juste fou. J’espère qu’il y aura une saison 2. C’est l’une des parties les plus folles que j’ai jamais faites. Ils m’ont laissé toute liberté d’interpréter le rôle en termes de comment jouer la scène ou le personnage. Mais aussi, comme, vous savez, quel genre de costume, de coiffure et bien d’autres choses. Il y a des appareils que j’utilise, dont je ne vous parlerai pas. Mais ils m’ont dit, ouais, tu fais à peu près ce que tu veux.

La série a une starcast très amusante et décalée. Une anecdote amusante à partager sur les plateaux ?

Rajkummar Rao est l’une des personnes les plus ennuyeuses avec qui travailler. Il vient, il fait son travail et puis il repart. Il n’y a pas de bavardage, il n’y a rien. Par exemple, on pourrait imaginer que Raj et moi étions assis et parlions de l’engin et de ceci et de cela. Rien (rires) ! Il vient juste, il fait son travail et il est parti. Je suis comme, je ne sais pas, comme, vous savez, plusieurs fois j’essaie d’engager une conversation avec lui. Comme, j’ai l’impression qu’il veut juste qu’on le laisse seul. La plupart du temps, je suis assis et je discute avec Raj ou DK. Je discute avec eux ou comme avec d’autres acteurs qui sont là. Certaines personnes sont curieuses, elles viennent me poser des questions. Comme, ils veulent mieux me connaître. Je suis heureux de faire ça. Mais je pensais que moi et Raj serions comme, tu sais, les meilleurs amis. On pourrait imaginer, à droite, que deux acteurs qui sont appréciés pour leur travail, on pourrait imaginer que les deux personnes s’asseyent et parlent du métier ou, vous savez, quelque chose comme ça. Rien! ‘Kaisa hai tu, haan theek hai’, c’est notre conversation aléatoire.

La saison 2 de Duranga approche, aucun message pour les fans…

Oui oui oui. Parce que ça va reprendre là où ça s’était arrêté et Amit Sadh fait maintenant aussi partie de la série.

Et il est fou. C’est un dingue total. Et il a interprété cette partie d’une manière très folle. Et ça va être vraiment amusant. Et c’est aussi un voyage émouvant pour moi et Drashti. Donc, je pense qu’il y a beaucoup de choses auxquelles le public peut s’attendre. Je veux dire, je reçois des messages tous les jours. Mais plus tôt que, très bientôt, dans les deux prochains mois, je pense qu’il devrait sortir.

L’OTT vous intéresse-t-il plus que les films ?

Tu vois, ça ne me dérange pas de faire les deux. Parce qu’ils sont tous les deux au format long. Et j’aime travailler en format long. Donc, ça ne me dérange pas de faire les deux. Si ça m’intéresse, si je sens que l’histoire m’intéresse, que les personnages sont intéressants, je le ferai. Mais en ce moment, voyez, je fais les deux. Comme, 8 AM est une sortie en salles. Mon prochain projet, que je vais commencer à tourner, Ulajh, est une sortie en salle. C’est un long métrage. J’aimerais en quelque sorte faire les deux. Et, vous savez, pour être parfaitement honnête, les salles de cinéma sont difficiles à réussir car le modèle économique est d’autant plus difficile à réussir. Donc, si vous réussissez, et parce que c’est difficile, alors c’est d’autant plus satisfaisant aussi. Que vous avez amené le public dans les salles, vous l’avez obligé à regarder un film. Et c’est pourquoi j’ai l’impression que les stars de cinéma sont comme Paramount. Parce qu’il est d’autant plus exponentiellement difficile pour vous de réussir une sortie en salles. Donc, je voudrais continuer à changer mon bras là-bas.