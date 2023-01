La star de Creed Michael B Jordan « sort en secret » avec un modèle de pin-up britannique en bikini

La star de cinéma Michael B Jordan – autrefois surnommé l’homme le plus sexy du monde – s’est rapproché d’un mannequin britannique, selon The Sun.

Le beau gosse d’Hollywood, 35 ans, serait “épris” d’Amber Jepson, une pin-up en bikini de 26 ans.

Jordan, star de Black Panther et du spin-off Rocky Creed aux côtés de Sylvester Stallone, a passé plus de temps ici après avoir pris l’année dernière une participation minoritaire dans l’équipe de Premier League Bournemouth.

Les copains disent que sa “tête a été tournée” par Amber et que le couple a eu plusieurs conversations.

Jordan a répondu à certains de ses messages sur les réseaux sociaux et la semaine dernière, Amber, basée à Manchester, a partagé une capture d’écran de lui aimant une histoire Insta et a déclaré: “Wifed off now.”

Elle a dit à des amis qu’elle souhaitait “voir où la relation peut aller”.

Un ami a déclaré : « C’est le début, mais Amber et Michael s’apprécient beaucoup.

«Ils forment un beau couple mignon et sont tous les deux financièrement indépendants. Surveillez cet endroit.”

L’été dernier, Jordan s’est séparé du mannequin Lori Harvey, 26 ans – fille du favori de la télévision américaine Steve, 65 ans – après 18 mois.

Le soir du Nouvel An, il était au Vitality Stadium de Bournemouth pour voir sa nouvelle équipe perdre 2-0.

Jordan est la dernière star de cinéma à investir dans le football de ce côté de l’Atlantique après que Ryan Reynolds, 46 ans, et Rob McElhenney, 45 ans, aient acheté l’équipe de la Ligue nationale Wrexham en 2020.

Au moment où Jordan et Lori se sont séparés, une source a déclaré qu’ils avaient “complètement le cœur brisé” et “s’aiment toujours”.

La dernière photo que Lori a partagée d’eux ensemble remonte à mars dernier, lorsqu’ils ont assisté à une soirée Vanity Fair Oscars.

Elle a légendé la photo “rendez-vous nocturne”.

Juste un mois plus tôt, Jordan, avec 19,4 millions de fans sur Instagram, a partagé une photo de Lori dans une robe blanche et a déclaré sur sa page : “Je l’aime.”

Lori avait déclenché des rumeurs de grossesse en janvier 2021 en appelant Jordan son « bébé papa ».

Elle a encore alimenté la spéculation en semblant se couvrir le ventre dans une robe ample.

Lori – qui sort maintenant avec l’acteur britannique Damson Idris, 31 ans – a déjà parlé de sa relation avec Jordan à la télévision américaine.

Elle a déclaré: «Nous nous équilibrons vraiment.

«Je crois vraiment quand vous savez que vous savez. Je pense que cela s’applique à notre situation et nous passons un très bon moment ensemble.

Les représentants d’Amber et de Jordan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Sun.