La star de Countryfile révèle son soulagement face au revirement du médecin sur une condition limitant la vie après un collapsus pulmonaire

La star de COUNTRYFILE, Charlotte Smith, a révélé la joie et le soulagement qu’elle a ressentis en découvrant qu’elle n’avait pas de maladie pulmonaire mortelle après un mauvais diagnostic.

La passionnée de nature, 58 ans, a passé des années à croire qu’elle était atteinte de la très rare lymphangioléiomyomatose (LAM) après avoir été diagnostiquée il y a 12 ans.

Bbc

Charlotte Smith de Countryfile a été diagnostiquée à tort avec une maladie pulmonaire très rare[/caption]

La survie moyenne des personnes atteintes de LAM – qui est une maladie pulmonaire kystique qui affecte principalement les femmes – se situe entre 20 et 30 ans avec une bonne prise en charge, mais de nombreuses personnes atteintes nécessitent des greffes de poumon après 10 ans.

Le diagnostic initial a laissé Charlotte sous le choc et craignant pour son avenir.

Cependant, après avoir subi une opération pour un poumon effondré il y a quatre ans, on a dit à Charlotte qu’elle n’avait finalement pas la maladie.

Dans une interview exclusive avec le Sun, elle a déclaré : “Ils ont dû faire une opération cette fois et ils ont découvert que j’ai beaucoup de chance. Je n’ai pas cette maladie. J’ai été mal diagnostiqué. En fait, je suis très détendu parce qu’il vaut mieux se faire dire que vous n’avez pas quelque chose que de se faire dire que vous en avez.

« Ils ne savent pas vraiment ce qui ne va pas avec mes poumons, ils ont des trous et ils ne savent pas vraiment pourquoi. J’ai donc une capacité pulmonaire d’environ 80 % pour une personne en bonne forme physique, mais pour être honnête, je pourrais [do what anyone else could].”

Admettant que c’était «joyeux» d’apprendre qu’elle n’avait pas la MAMA, elle n’a pas tari d’éloges pour le réseau de soutien qui l’a aidée à faire face alors qu’elle pensait être atteinte de la maladie.

Elle a déclaré: «Il n’y a qu’une centaine de personnes, principalement des femmes, ici au Royaume-Uni, elles ont donc un réseau fantastique et un groupe d’entraide, que j’ai trouvé une bouée de sauvetage absolue quand je pensais l’avoir, donc je suis très conscient de la chance que j’ai. Je compte mes bénédictions pour cela.

Ce n’est pas le seul problème de santé auquel Charlotte a été confrontée ces dernières années.

La présentatrice a subi une arthroplastie complète du genou il y a deux ans, ce qui cause parfois des problèmes lorsqu’elle filme Countryfile.

« Depuis que j’ai fait refaire mon genou, je n’aime plus Stiles », dit-elle. « Je les trouve très difficiles parce que mon genou bionique, mon genou de remplacement, ne se plie pas tout à fait… alors c’est très inélégant. Un autre présentateur que vous pourriez voir faire les stiles mais pour moi c’est trop embarrassant alors nous avons coupé ça.

Heureusement, le très apprécié Countryfile Ramble de Children In Need ne l’a pas obligée à franchir des obstacles difficiles lorsqu’elle a récemment filmé l’émission spéciale caritative annuelle.

Charlotte a rencontré Isabella, 10 ans, autiste, de Wakefield, qui a un chien assistant appelé Storm pour l’aider dans la vie quotidienne.

Ensemble, ils se sont promenés dans les Peaks et ont aimé voir des vaches, des bois et un crapaud.

Qu’est-ce que la lymphangioléiomyomatose (LAM) ? La lymphangioléiomyomatose, également connue sous le nom de LAM, est une maladie pulmonaire très rare qui touche le plus souvent les jeunes femmes. La Fondation LAM le résume comme “une croissance anormale des cellules musculaires lisses, en particulier dans les poumons, le système lymphatique et les reins”. Il poursuit en disant: “La croissance non régulée de ces cellules peut entraîner une perte de la fonction pulmonaire, une accumulation de liquide riche en lymphe dans la poitrine et l’abdomen et la croissance de tumeurs dans les reins.” La Fondation explique comment la maladie peut “provoquer un blocage des petites voies respiratoires entraînant des lésions des tissus pulmonaires qui compromettent le flux d’air et le transfert d’oxygène dans le sang”.

Charlotte déclare : « Je suis vraiment fière d’en faire partie. C’est une enfant adorable. Elle est vraiment dans la nature. Elle saute juste et trouve quelque chose et le ramène et en parle. Le simple fait d’entendre sa famille parler du changement que le chien a apporté, en particulier à Isabella, mais à leur vie était incroyable. Lorsque vous avez un enfant avec des besoins supplémentaires, cela peut avoir un impact réel sur toute la famille.

« Lever ses enfants le matin alors que vous avez aussi vos propres échéances en cours est un véritable point d’éclair dans une famille. En particulier pour Isabella, elle détestait sortir du lit, elle ne voulait pas mettre l’uniforme scolaire, donc avant même qu’ils n’arrivent à monter dans la voiture pour aller à l’école, tout le monde s’était mis en colère et tout le monde était en colère.

«Alors maintenant, Storm le chien entre et la réveille et elle est toute heureuse et adorable parce que c’est un grand chien magnifique et tout en pente et magnifique, puis il bondit et prend son uniforme, puis elle est debout et en route pour le petit déjeuner et personne n’a eu de dispute.

La randonnée est devenue une partie très appréciée de Children In Need avec des personnes de tout le pays qui y participent.

Charlotte se souvient de ses origines en disant: “Je me souviens quand ce n’était qu’une idée et nous étions comme si tout le monde le ferait, parce que le calendrier a eu un tel succès pendant tant d’années et l’idée d’introduire autre chose est toujours un peu angoissante. mais les gens l’ont vraiment pris à cœur.

Le Countryfile Ramble pour BBC Children in Need sera diffusé sur BBC One le dimanche 6 novembre à 17h05.

Jon Bond – Le Soleil

L’équipe de Countryfile est un grand supporter de Children In Need[/caption]