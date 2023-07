La star de country Craig Morgan se réengage dans la réserve de l’armée à 59 ans

Craig Morgan est toujours déterminé à servir son pays.

Samedi, le musicien a de nouveau prêté serment à 59 ans dans la réserve de l’armée américaine sur scène au Grand Ole Opry devant un public à guichets fermés.

« Je suis ravi de servir à nouveau mon pays et d’être tout ce que je peux être dans l’espoir d’encourager les autres à faire partie de quelque chose de plus grand que nous », a expliqué Morgan dans une déclaration à Fox News Digital.

« J’aime être un artiste, mais je considère que c’est un véritable privilège et un honneur de travailler avec ce que je crois être le plus grand des Américains, mes camarades soldats. Que Dieu bénisse l’Amérique. Allez l’armée. »

Le chanteur « C’est ce que j’aime à propos de dimanche » a précédemment servi 17 ans dans l’armée et la réserve de l’armée avec les 101e et 82e divisions aéroportées en tant que sergent d’état-major E-6 et spécialiste de l’appui-feu et y compris Airborne, Air Assault et Rappel Master parmi ses certifications .

Avec sa réengagement, Morgan occupera le grade de sergent d’état-major et d’adjudant.

« Chaque soldat qui entre dans l’armée a la possibilité de devenir la meilleure version d’eux-mêmes, et le sergent d’état-major Morgan ne fait pas exception. J’ai hâte de voir ce qu’il accomplit et son impact sur les autres soldats de l’armée », a déclaré le général Andrew Poppas. qui a présidé la cérémonie, a déclaré dans un communiqué à Fox News Digital.

Morgan continuera également à tourner et à sortir de la musique.

Le jour de la cérémonie, Morgan a partagé une photo de lui-même en uniforme avec la légende : « Soldat un jour, soldat toujours, j’aime notre pays. »

Morgan a également travaillé avec l’USO et a remporté la médaille du service civil exceptionnel de l’armée et le prix du mérite de l’USO.

L’année dernière, Morgan a déclaré à Fox News Digital qu’en dépit d’avoir grandi dans une famille de musiciens avec son père et ses oncles, il ne l’avait pas considéré plus qu’un passe-temps.,

« Il n’a jamais semblé que c’était quelque chose qui était une carrière pour eux, même si c’était en quelque sorte, parfois, et surtout pour moi, même tout au long de ma carrière militaire », a-t-il déclaré à l’époque.

« Ce n’est que plus tard dans ma carrière militaire que j’ai pensé que je pourrais peut-être en faire une profession. »

Pendant son service, il a remporté des prix pour les chansons qu’il a écrites et interprétées pour ses camarades soldats.

Le chanteur « Almost Home » a gravi les échelons régulièrement et l’un de ses officiers supérieurs lui a dit qu’il était sur la voie rapide pour devenir major.

« Mais il m’a aussi dit, il a dit, ‘Je pense que tu as un talent et tu devrais au moins le poursuivre' », se souvient Morgan.

