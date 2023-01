La star de Corrie, Nicola Thorp, annonce ses fiançailles avec une grande star de la télévision

CORONATION Street star Nicola Thorp a annoncé ses fiançailles.

Nicola, 34 ans, a joué Nicola Rubinstein dans le feuilleton ITV jusqu’en 2018, avant de reprendre brièvement le rôle en 2019.

Rex

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Nicola est fiancée à Nikesh Patel[/caption]

L’actrice s’est rendue sur Instagram dimanche soir pour partager une photo d’elle et de son nouveau fiancé Nikesh Patel.

Nikesh, 37 ans, est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision, notamment Indian Summers, Starstruck et la mini-série Four Weddings and a Funeral.

La photo les a vus vêtus de tenues glamour avec des ballons derrière eux.

Alors qu’ils tiraient tous les deux un visage écarquillé et choqué vers la caméra, Nicola a tenu sa main gauche devant la caméra, montrant sa bague de fiançailles.

En savoir plus sur Nicola Thorp ÉMOTIONNEL Nicola Thorp retient ses larmes en révélant une tentative de suicide secrète sur The Talk ‘terrifiant’ L’ancienne star de Corrie, Nicola Thorp, affirme que le vrai pistolet a explosé sur le plateau

Le magnifique bijou comportait une émeraude en forme de larme entourée de diamants sur une bande d’or.

La deuxième photo a vu Nikesh prendre le selfie alors que Nicola appuyait sa tête contre la sienne et souriait avec sa main sur sa poitrine.

La star n’a pas ajouté de légende à ses photos, mais ses célèbres amis n’ont pas tardé à la féliciter pour cette heureuse nouvelle.

Dermot O’Leary a écrit : « Hé ! La meilleure nouvelle. Félicitations x”

L’actrice Natalie Emmanuel a écrit: “Awwww yaaaaaaaay Félicitations !!!!” aux côtés de beaucoup d’applaudissements et d’emojis adorés.

L’ancienne star de Corrie, Richard Fleeshman, a également publié une série d’emojis applaudissant pour féliciter le couple.