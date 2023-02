La star de Corrie montre une transformation corporelle incroyable après la 10e perte de poids

La star de CORONATION Street, Colson Smith, a dévoilé aujourd’hui son incroyable transformation corporelle après sa 10e perte de poids.

L’acteur de Craig Tinker, 24 ans, a révisé son style de vie pendant le verrouillage et a gardé les livres depuis.

Colson Smith a subi une incroyable transformation corporelle[/caption]

Colson a tenu ses fans au courant de son incroyable perte de poids qui lui a permis de perdre 140 livres.

Aujourd’hui, la star de Corrie a montré son look plus chiné et sa silhouette élancée après avoir partagé une photo de lui sur le feuilleton il y a 11 ans.

Dans le cliché, Colson est vu comme un enfant star avant de montrer sa transformation en posant dans son uniforme de police, prêt pour le tournage.

Colson a écrit à travers le cliché, “Tinker time”, comme une douce référence à son personnage.

L’acteur avait précédemment révélé qu’il avait décidé de perdre du poids après avoir affirmé qu’il était “trop ​​​​gros” pour tenir dans des vêtements.

S’exprimant sur Loose Women, il a déclaré: “Le verrouillage était la première fois que je n’avais pas de travail et je me suis dit:” Qu’est-ce qui est important pour moi?

« J’ai réalisé que Colson est important pour moi.

“La course à pied était l’une des choses que j’ai trouvées et j’ai littéralement couru avec.

“Je l’aime. C’est tout ce que je veux faire.

Auparavant, Colson avait admis qu’il s’automutilait avec de la nourriture après avoir été maltraité pour son poids par des téléspectateurs à seulement 11 ans.

Se remémorant des jours plus heureux de son enfance, Colson a déclaré sur le podcast du Sofa Cinema Club : “Henry VIII a été le tout premier rôle que j’ai joué la troisième année et je l’ai brisé à huit ans.

«Chaque forme d’école prenait en charge l’assemblée, c’était à mon tour de classe de diriger l’assemblée et nous avons fait une émission sur Henry VIII et j’étais Henry VIII et j’étais à la menthe.

« C’était si bien que nous devions monter l’assemblage pour les parents. C’est à ce moment-là que j’ai voulu être acteur et que j’ai commencé à m’y intéresser.

Il a ensuite révélé les difficultés d’acheter des vêtements – en disant que “rien” n’irait et qu’il serait souvent plus aventureux avec ses chaussures.

“Ensuite, ayant probablement 18/19 ans, j’ai commencé à vraiment apprécier une paire de chaussures, c’était principalement des chaussures parce que j’étais trop grosse pour porter des vêtements, rien ne me convenait… tout ce qu’ASOS a fait en 20 XL puis des chaussures… n’importe qui peut rentrer dans des chaussures, ” il ajouta.

Colson a raconté au Sun comment il avait été victime d’abus pour son poids par des fans de savon à seulement 11 ans.

Il a déclaré: «À 11 ans, j’avais un compte Twitter.

“Vous vous connectez, vous recherchez votre nom, vous recherchez ‘Craig Corrie’ et vous cherchez à voir ce que les gens disent de votre personnage ou de votre jeu, et tout ce qu’ils disent concerne votre poids et votre apparence.

“J’étais considéré comme le gros gamin dès le premier jour. Même à l’école, j’étais toujours le gros, j’étais toujours l’intrus.

Colson a tenu les fans au courant de sa perte de poids[/caption]