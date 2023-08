La star de Corrie, Louis Emerick, travaille dans un magasin de charité alors qu’il effectue des travaux d’intérêt général

CORONATION Street star Louis Emerick Grant travaille maintenant dans un magasin de charité alors qu’il effectue son service communautaire après avoir renversé deux écolières dans un horrible accident.

L’acteur – qui a joué Mike Thornberry sur le feuilleton ITV – a été épargné de prison après avoir reconnu avoir causé des blessures graves.

Louis Emerick Grant de Corrie fait du service communautaire dans un magasin de charité

L’acteur a renversé deux écolières dans un horrible accident[/caption]

Louis, 63 ans, a été condamné à 26 semaines de prison avec sursis pendant 12 mois et à une interdiction de conduire de 18 mois.

Il a également été condamné à payer des frais d’un montant total de 274 £ et à effectuer 200 heures de travail non rémunéré.

Louis – qui a également joué dans Brookside en tant que Mick Johnson – s’est rendu sur les réseaux sociaux pour supplier ses abonnés de soutenir la boutique.

Il a posté une photo de lui portant une lanière de bénévole violette et tenant un livre à vendre,

La star du savon a partagé la photo sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en écrivant : « J’aurai peut-être une histoire à raconter à ce sujet… très bientôt. »

La semaine dernière, il s’est rendu sur les réseaux sociaux et a déclaré à ses abonnés : « Je travaille quelques jours par semaine chez Scope, cela m’a ouvert les yeux sur le travail fabuleux qu’eux et d’autres magasins de charité font !

« Personnel fabuleux, Mathew, Andreà, Gayle, me montrant les ficelles du métier.

“Passez dire bonjour et dépensez de l’argent, bien sûr, de bonnes affaires à faire.”

Les filles de 12 ans traversaient la route à Wallasey, dans le Merseyside, lorsque Louis les a percutées.

L’un a subi une jambe cassée dans l’accident tandis que l’autre s’est retrouvé avec une jambe et une cheville fracturées, une mâchoire et des dents cassées.

Le tribunal de première instance de Wirral a entendu comment les filles, qui ne peuvent pas être nommées pour des raisons juridiques, ont toutes deux subi des «blessures qui ont changé leur vie» après que Johnson les a renversées l’année dernière.

S’exprimant après l’audience, Louis a fait part de son soulagement que les filles aient survécu au fracas.

Il a dit : « Dieu a dû veiller sur nous ce jour-là.

Interrogé sur ce qu’il aurait ressenti si les filles ne s’étaient pas remises de leurs blessures, il a répondu: « Dieu sait que ma vie aurait été finie. J’aurais été détruit.

Louis a déclaré après sa condamnation que l’incident avait été « horrible » alors qu’il exprimait ses remords.

Il a ajouté: « Je ne sais pas comment j’aurais pu vivre avec moi-même si l’un d’eux était mort. »

Le tribunal a appris que Grant n’était pas en excès de vitesse et n’avait pas été testé positif à l’alcool et à la drogue.

Il a dit: «Je pense que le soleil était dans mes yeux et c’était tout. J’ai appelé le 999.

L’acteur a décrit comment il avait été en contact régulier avec les deux familles après l’accident.

Il a déclaré: «J’ai organisé un voyage au panto pour l’une des filles et sa famille. L’autre fille ne pouvait pas le faire, donc c’était bien. Les familles ont été très bien avec moi.

La mère de la fille aînée a dit à Wirral Magistrates ‘Court qu’elle faisait toujours des cauchemars après l’accident.

Elle a dit que signer un formulaire de consentement pour que la jambe de sa fille soit amputée si nécessaire « a été l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites ».

La maman a ajouté: « Les huit derniers mois ont été horribles. »

Les filles traversaient la route pour se rendre au magasin le 2 octobre lorsque l’horreur s’est déroulée.

Le tribunal a été informé que les deux filles n’étaient pas en mesure de retourner à l’école pendant plusieurs mois et qu’elles devront subir une nouvelle intervention chirurgicale pour leurs blessures.

Grant a subi un alcootest sur les lieux, mais il n’y avait aucune preuve qu’il avait pris de l’alcool ou de la drogue ou qu’il utilisait son téléphone au moment de l’accident.

L’acteur n’a pas été vu ralentir ou freiner à l’approche du virage et a ensuite reproché au soleil d’avoir obscurci sa vision.

Louis a joué le chauffeur de taxi Mick sur Brookside de 1989 à 2001.

Il a également joué des rôles dans Casualty, Last of the Summer wine et Coronation Street, où il a joué Mike Thornberry.

La star est récemment apparue dans la mini-série Cleopatra de Netflix

La star du feuilleton a également été condamnée à une peine de 26 semaines de prison avec sursis pendant 12 mois et à une interdiction de conduire de 18 mois.