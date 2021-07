La star de Corrie, Colson Smith, portait un déguisement pour faire du jogging parce qu’il était gêné par sa taille avant la 10e perte de poids

La star de CORONATION Street, Colson Smith, a révélé comment il portait un déguisement pour faire du jogging avant sa 10e perte de poids ÉNORME.

L’acteur, qui joue Craig Tinker dans le feuilleton ITV, a admis qu’il avait enfilé une cagoule pour courir car il était gêné par sa taille.

Instagram

Colson a admis qu’il était gêné de sortir courir avant de perdre du poids[/caption]

Colson, 22 ans, a commencé son parcours de perte de poids et de remise en forme en janvier de l’année dernière et a depuis perdu un poids incroyable de dix pierres.

Au départ, la star est sortie en courant pour essayer de perdre du poids, mais était tellement gênée qu’il n’est sorti qu’à la nuit tombée, et déguisé.

Partageant une vidéo de sa toute première course, Colson a révélé comment il avait noué un foulard autour de son visage, portait un chapeau et utilisait une cagoule pour cacher son identité.

« Plus tôt, j’ai posté ma course du matin, et après l’avoir posté, j’ai pensé à quel point j’étais venu dans ma course et ma vie en général », a-t-il légendé le clip.

INSTAGRAM

La star a partagé un clip de sa toute première course sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram

Colson a décrit sa sortie «déguisée» lorsqu’il a commencé à courir[/caption]

« Si j’avais vu ce message sur mon fil d’actualité, je l’aurais détesté, cela aurait semblé impossible et à des millions de kilomètres. »

Afin de « rester réel » avec ses abonnés, Colson a partagé la vidéo du 10 janvier 2020, lorsqu’il « a lacé pour la première fois ».

« J’étais gêné d’être vu alors je suis sorti à l’heure des sorcières déguisé », a-t-il plaisanté en parlant de ses efforts pour rester caché et ne pas être repéré par les fans.

« Tout le monde DOIT commencer quelque part. Essayez-le, vous le méritez vraiment », a-t-il encouragé ses abonnés, les exhortant à essayer de courir.

Nouvelles de l’éclaboussure

Colson a admis qu’il était gêné à cause de son poids[/caption]

Instagram

La star a depuis perdu un énorme poids de 10 pierres[/caption]

La vidéo, qui montrait Colson à bout de souffle et emballé, expliquait également comment il lui avait fallu 21 minutes pour courir un peu moins de trois kilomètres.

Cela contraste avec le dernier exploit de course de l’acteur de feuilleton avec «un nouveau PB», alors qu’il célébrait la course de trois milles en 18 minutes.

Il a écrit à ses fans lundi matin : « C’est la première fois que j’ai atteint mon maximum sur une course d’entraînement pendant quelques semaines, continuez à atteindre ces objectifs.

Colson a d’abord détaillé son parcours de perte de graisse et de poids dans un documentaire en ligne, Bored Of Being The Fat Kid, en mars.

ITV

La star de Corrie a raconté son parcours de perte de poids dans un documentaire[/caption]

Peu de temps après sa sortie, l’acteur a raconté au Sun comment il avait été victime d’abus pour son poids par des fans de savon à seulement 11 ans.

Il a déclaré: «À 11 ans, j’avais un compte Twitter. Vous vous connectez, vous recherchez votre nom, vous recherchez « Craig Corrie » et vous cherchez à voir ce que les gens disent de votre personnage ou de votre jeu d’acteur, et tout ce qu’ils disent concerne votre poids et votre apparence.

« J’étais considéré comme le gros gamin dès le premier jour. Même à l’école, j’étais toujours le gros gamin, j’étais toujours l’intrus.

Et quand il a quitté la maison à 17 ans pour s’installer à temps plein à Manchester, son poids a grimpé en flèche.

Rex

Colson a déclaré qu’il avait été victime d’intimidation pour son poids lorsqu’il était enfant[/caption]

Colson explique : « J’ai quitté mes parents à 17 ans pour vivre à Manchester, qui était loin de chez moi et quand tout le monde était à l’université et qu’ils mangeaient de la nourriture à l’université, je suis assis sur Deliveroo tous les soirs.

«Je me suis mis dans une position vraiment malsaine. La nourriture était une automutilation pour moi comme ça, c’était mon confort, et je ne réalisais pas à quel point je me faisais du mal avec ça.

C’est la première fois que Colson parle de perdre du poids – après avoir plaisanté en disant qu’il avait eu une intoxication alimentaire en vacances et qu’il avait perdu dix pierres.

« C’est juste ma façon de dire ma vérité parce que depuis des mois et des gens me demandent si j’ai vraiment mangé des crevettes douteuses en Thaïlande et j’ai perdu du poids à cause d’une intoxication alimentaire », a-t-il déclaré.





« De toute évidence, je ne l’ai pas fait, mais je ne voulais pas être la personne qui prêchait sur la perte de poids en mangeant moins.

« Il s’agit de changer de vie, c’est pourquoi il m’a fallu un an et demi pour décider d’en parler. »

Il a également révélé que la course à pied était la clé pour perdre du poids, en disant : « Je suis tombé amoureux de la course à pied, et cela a rendu tout le reste plus facile », admet-il.

« Donc, le genre de course à pied m’a motivé que courir m’a aidé à mettre de l’ordre dans mes journées et à aller, un jour à la fois si souvent et maintenant comme la seule chose que je veux faire est de courir. »