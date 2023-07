La star de Corrie, Catherine Tydesley, montre une perte de poids de deux pierres et demie après une bataille «épouvantable» avec le corps après la naissance

La star de CORONATION Street et maman de deux enfants, Catherine Tyldesley, s’est ouverte sur sa perte de poids après une bataille « épouvantable » après l’accouchement.

L’actrice de 39 ans est maman d’un fils Alfie, qu’elle a accueilli en 2015, et de sa fille Iris, née l’année dernière.

Instagram/@auntiecath17

Catherine Tyldesley a montré sa perte de poids de deux pierres et demie[/caption] Instagram/@auntiecath17

La maman de deux enfants a accueilli sa fille l’année dernière[/caption]

Publier un nouveau instantané dans le miroir, Catherine a montré son corps très tonique dans un crop top noir et des leggings avec ses cheveux ramenés en arrière,

Catherine a expliqué qu’à cette époque l’année dernière, elle pesait deux pierres et demie de plus et a détaillé la bataille de santé qu’elle a vécue.

Elle a écrit : « Elle est de retour !!!!! L’année dernière, à cette époque, je pesais 2,5 pierres de plus. J’avais accouché il y a quelques semaines et je ne me reconnaissais plus.

« J’ai souffert d’hyperémèse et d’insomnie hormonale tout au long de ma grossesse. Ce qui signifiait que j’avais en moyenne environ 2 heures dormir une nuit pendant 6 mois. Nous avons tout essayé pour m’aider à dormir/me sentir mieux et rien n’a fonctionné. Je me sentais horrible.

« Pendant que j’étais enceinte d’Alfie, je me sentais bien et je faisais de la musculation jusqu’à mes 8 mois de grossesse. Je me sentais fort et la récupération a été si rapide. Avec Iris, je me sentais si faible et vulnérable.

« Combiné avec deux péridurales ratées et nécessitant beaucoup de rééducation pour ma colonne vertébrale et mon bassin, la récupération a été beaucoup plus longue cette fois. »

Catherine a poursuivi en disant qu’elle était enfin de retour et qu’elle était de retour au gymnase.

Elle a poursuivi: «Cela a parfois été très difficile, mais pour moi – Mais – avoir des enfants signifie que je veux leur donner la meilleure version de moi et je veux vivre aussi longtemps que possible.

«Je m’entraîne et je mange bien pour moi ET pour eux. Je m’entraîne pour être fort mentalement et physiquement quel que soit le rôle que je joue suivant. Je m’entraîne pour me sentir bien dans ma peau.

« Je m’entraîne pour soulager le stress. Je m’entraîne donc je dors mieux. Cela en valait la peine – et je me présente chaque jour pour maintenir les choses – mentalement et physiquement.

Dans un appel à d’autres chrysanthèmes, la star a terminé en écrivant : « Mamans… Je sais que c’est difficile en ce moment, mais vous POUVEZ vous sentir à nouveau. Continuer!!!! N’abandonne pas!! Présentez-vous ET les enfants.

L’actrice, qui a joué le rôle d’Eva Price dans le feuilleton ITV Corrie, a été félicitée par ses amis célèbres et ses fans pour un message aussi honnête.

je suis un Célébrité la gagnante Giovanna Fletcher a écrit : « de retour comme si elle n’était jamais partie !!! Quel voyage ! Xxxx »

Et Gemma Atkinson, qui attend actuellement le bébé numéro deux, a commenté les éloges émojis.

Cela survient quelques mois seulement après que Catherine a révélé la peur du cancer de son mari Tom.

Elle a partagé l’expérience profondément personnelle et a révélé comment Tom Pittfield a trouvé une grosseur dans sa poitrine, derrière son mamelon.

Partageant une photo d’un sein masculin, Catherine a écrit: « Naturellement, quand vous trouvez une grosseur n’importe où, autant que vous essayez de ne pas vous inquiéter.

« Après un scanner et un ultrason, GP n’était toujours pas sûr de ce à quoi nous avions affaire. Alors Tom avait besoin d’une biopsie.

L’actrice a déclaré que l’attente « était douloureuse comme toujours » avant d’ajouter que Tom ne savait même pas que les hommes pouvaient avoir un cancer du sein.

Heureusement pour le couple, les résultats sont revenus clairs pour le cancer, mais ont montré que Tom souffrait de gynécomastie, une maladie qui fait gonfler les seins des hommes.

Catherine a déclaré que l’expérience l’a motivée à sensibiliser le public au cancer du sein masculin.

Instagram/@auntiecath17