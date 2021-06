La star de Corrie Brooke Vincent a dit aux patrons qu’ils ne tueraient pas son personnage – bien qu’elle n’apparaisse pas depuis 18 mois

CORONATION La star de la rue Brooke Vincent a été informée par les patrons qu’ils ne tueraient pas son personnage – bien qu’elle n’apparaisse pas dans le feuilleton depuis plus de 18 mois.

L’actrice Sophie Webster – qui a donné naissance à son deuxième enfant le mois dernier – gagne désormais plus d’argent grâce à des accords publicitaires avec des entreprises comme Asda que les 150 000 £ par an qu’elle a gagnés grâce au feuilleton.

Rex

Brooke Vincent pourrait toujours retourner à Coronation Street après sa pause de 18 mois[/caption]

Et elle est libre de brancher des produits car elle n’est actuellement pas sous contrat avec Corrie – contrairement à ses co-stars qui sont liées par des règles strictes d’ITV.

Elle a également sa propre marque de style de vie appelée Oh So B qui vend une gamme d’agendas et d’agendas.

Brooke, 29 ans, a quitté la série en août 2019 pour avoir son fils Mexx avec la star de Sheffield United, Kean Bryan.

Elle a été vue pour la dernière fois à l’écran en octobre de la même année.

Caractéristiques de Rex

Les téléspectateurs ont vu pour la dernière fois Sophie Webster quitter les pavés pour partir en voyage au Cambodge[/caption]

Et après être tombée enceinte du deuxième enfant Monroe – né en mai – elle n’est pas encore revenue dans les studios Corrie.

Elle a déclaré dans un Q&A cette semaine : « J’aime Corrie et ce sera toujours ma maison, mais c’est un travail très exigeant et assez restrictif car vous devez être basé près de Manchester.

Référez-vous à la légende

Brooke a eu deux enfants pendant sa pause du savon[/caption]

« Je le fais depuis l’âge de 11 ans et c’est ma priorité, mais maintenant j’ai les garçons, c’est ma priorité.

« Peut-être qu’à un certain âge, s’ils me récupèrent, je leur dirai : « S’il vous plaît, rendez-moi mon travail ! » »

Les téléspectateurs ont vu pour la dernière fois Sophie quitter les pavés pour partir en voyage au Cambodge.

Instagram

Brooke gagne maintenant de l’argent grâce aux médias sociaux et aux collaborations de marques[/caption]





« On a dit à Brooke qu’il n’était pas prévu de tuer le personnage, elle est donc libre de revenir quand elle le veut », nous a dit une source d’ITV.

« Brooke est apparu dans près de 1 300 épisodes et joue l’un des personnages les plus populaires de l’ère moderne et est très apprécié et respecté en tant qu’individu.

« Les patrons voudraient la récupérer en un clin d’œil, mais il ne semble pas que cela se produira avant plusieurs années au moins. »

The Sun a contacté ITV pour commentaires.