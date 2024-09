La star de Corrie, adolescente volage et enceinte d’un homme deux fois plus âgé qu’elle | Actualités des célébrités | Showbiz et TV

En fouillant plus profondément dans son passé, Sue raconte comment son adolescence a été marquée par le doute et la vulnérabilité, ce qui l’a amenée à être exploitée par des petits amis plus âgés. Elle raconte des moments marquants de sa jeunesse, notamment la perte de sa virginité avec un garçon plus âgé, sa fugue avec un marin pour vivre dans un studio à 16 ans et sa grossesse à 17 ans après une relation avec un homme de 35 ans.

Sue a révélé en toute franchise son trouble intérieur, en disant : « Pendant quelques années, si quelqu’un venait vers moi dans la rue, les muscles de mon ventre se tendaient et je pensais : « Oh mon Dieu, ne viens pas. Ne viens pas. Ne viens pas. » Elle admet que le fait d’être approchée par des fans la remplissait d’effroi, la laissant impuissante et effrayée. « Cela me terrifiait absolument quand les gens le faisaient. Je pensais : « Je n’ai rien à vous offrir. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. » C’était de la peur, pure et simple. Je ne pense pas avoir bien géré ça du tout. Mon apparence confiante était mince comme du papier. »

Pourtant, alors que Sue Cleaver se prépare pour son retour très attendu sur les pavés après un passage sur la scène du West End, elle partage un côté plus vulnérable d’elle-même. L’actrice a révélé ses luttes passées contre l’anxiété et comment cela l’a autrefois laissée pétrifiée à l’idée d’interagir avec ses admirateurs.

Sue a dit franchement le miroir: « J’ai cherché l’amour, la validation et l’acceptation aux mauvais endroits et mes premières relations sexuelles ont eu lieu avec quelqu’un qui avait quatre ou cinq ans de plus que moi. Aujourd’hui, cela serait impensable, mais ce n’était pas le cas à l’époque. Ce n’était la faute de personne et mes parents, qui étaient fantastiques, ont toujours essayé de faire de leur mieux pour moi, mais comme beaucoup d’adolescents, j’étais perdu. Aujourd’hui, on est sensibilisé à la santé mentale, mais à cet âge-là, nous n’en avions aucune idée et quand j’y repense, j’étais très malheureux. Je ne voudrais plus jamais revivre cette période. »

Aujourd’hui âgée de 60 ans, Sue a passé un quart de siècle à Coronation Street et apparaît régulièrement dans Loose Women. Cependant, en tant qu’adolescente, elle a eu du mal à s’intégrer. Elle partage son histoire pour la première fois avant la publication de ses nouveaux mémoires, A Work in Progress, qui sont bien loin de la fougueuse Eileen que nous voyons à l’écran.

Elle raconte : « J’ai eu des petits amis, des aventures d’un soir. Je me suis convaincue que si je fais ça, ils m’aimeront. J’ai toujours cherché un moyen d’appartenir à quelqu’un. C’était vraiment tragique et ça me brise le cœur d’y penser maintenant. Il y a tellement de honte liée à mon adolescence. Je cherchais simplement quelqu’un qui me ferait me sentir bien. Parce que je ne savais pas comment être bien moi-même. Alors je suis devenue très volage. »

La vie de Sue a pris un tournant dramatique pendant ses années d’école. Elle a pris de mauvaises décisions, comme faire de l’auto-stop et rentrer seule à pied le soir. À 15 ans, elle était dans une relation stable, mais elle a quitté son petit ami pour le frère aîné de celui-ci, un marin de la Marine. À 16 ans, elle a abandonné l’école sans aucun diplôme et a déménagé à Plymouth pour vivre avec lui dans un studio.