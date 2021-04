La star de CORONATION Street, Tracie Bennett, a révélé qu’elle avait fondu en larmes après avoir vu ses amis mourir sur FaceTime.

L’actrice – qui joue Sharon Bentley dans le feuilleton ITV – a raconté comment elle a été forcée de fuir New York pendant les premiers mois de la pandémie pour retourner en Angleterre.

ITV

Tracie Bennett a révélé le traumatisme d’avoir à dire au revoir à ses amis sur FaceTime[/caption]

«J’ai perdu 12 amis maintenant. Personne ne vous apprend à dire au revoir à vos amis sur FaceTime », a-t-elle déclaré au Sun et à d’autres médias.

«C’était tellement traumatisant», a-t-elle déclaré à propos de la perte de huit de ses amis les plus proches en quelques semaines alors qu’elle était de l’autre côté de l’Atlantique et qu’elle était incapable de les voir en personne.

Elle a ajouté: «D’une certaine manière, la technologie est géniale.

«Mais d’une autre manière, vous ne voulez pas dire au revoir à votre compagnon et le regarder mourir sur FaceTime, n’est-ce pas? C’était dur.

Twitter

L’actrice a posté la photo en pleurs et les fans inquiets[/caption]

Polycopié

Tracie est une énorme star à Broadway[/caption]

Tracie a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’elle a publié une photo d’elle-même en train de pleurer sur les réseaux sociaux, suscitant l’inquiétude des fans.

Elle a expliqué: «Mais ce que c’était, c’était tous mes amis américains dans l’ensemble, j’en ai beaucoup de plus âgés aussi, et c’était comme ‘Salut, comment vas-tu?’ «Trace, Trace, nous sommes à l’hôpital, il est là, tu dois dire au revoir, il est en train de mourir.

«J’étais comme 5 heures de mon temps, et cela vous prend un certain temps, et tout à coup vous continuez et vous devez dire au revoir à votre compagnon, puis ils meurent.

«Traumatisant. J’étais comme « Est-ce une chose? » Je ne peux pas m’en occuper. Et l’un après l’autre, je pense qu’en quatre semaines environ, j’en ai perdu environ huit.









«C’était plus que ça, l’idée de la technologie le faisait, mais d’une certaine manière c’est génial, mais d’une autre manière vous ne voulez pas dire au revoir à votre compagnon et le regarder mourir, n’est-ce pas? C’était donc difficile.

De retour sur Coronation Street, les téléspectateurs se sont réjouis de la voir sur les pavés où elle appartient.

Et elle adore ça – et espère rester plus longtemps – mais elle a ri si ce n’est pas le cas, elle ira bien et passera au projet suivant.