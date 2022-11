La star de Coronation Street, Todd Boyce, révèle la prochaine victime du tueur Stephen Reid

La star de CORONATION STREET, Todd Boyce, révèle l’avenir du meurtrier Stephen Reid et s’il tuera à nouveau.

L’acteur, 61 ans, a adoré revenir au feuilleton ITV en tant que personnage complètement différent.

Il a déclaré au Sun: “Il avait tellement d’innocence quand il avait la trentaine et le simple fait de le jouer à 62 ans avec tous ces problèmes qui l’ont transformé en l’homme plus âgé qu’il est est vraiment intéressant.”

Alors que Jenny et Teddy cherchent toujours des réponses sur la disparition de Leo, Stephen reste nerveux.

Todd a expliqué: «J’adore les épisodes où il n’arrêtait pas d’apparaître dans le pub, essayant de convaincre Jenny et Teddy de laisser tomber.

“Mais pour lui, il y a toujours cette peur parce qu’il y a ces deux personnes qui recherchent Leo.

“Cela ne fait que maintenir en vie toute la peur d’être pris et il raconte toujours des mensonges, sa vie est maintenant toute une série de mensonges, imaginez la pression d’essayer de se souvenir de tous ces mensonges.”

Todd a également taquiné Jenny comme son prochain intérêt amoureux potentiel en disant: «Elle est son type de femme. Gabrielle, son ex-femme, est très forte. C’est le genre de femme vers qui il gravite.

“Quelque chose s’est passé quand il s’est retrouvé dans ce corps à corps avec Jenny et oui, il est définitivement intéressé par elle et s’il était avec elle, il y a le bonus supplémentaire et s’il était autour d’elle, il pourrait la distraire de la recherche de Leo.”

Cette semaine, Stephen touche le fond et finit par travailler comme livreur de hamburgers.

Todd a ajouté: “Il est gêné et déterminé à ne jamais être découvert en train de faire cela.

«Il prévoit simplement d’obtenir autant de quarts de travail que possible et d’obtenir de l’argent pour le faire passer, car il n’a littéralement rien pour le moment. Il est désespéré.

Il atteint un nouveau plus bas lorsqu’il “offre à sa mère un double gin et il prévoit de le faire grimper aussi. C’est la nouvelle norme pour lui, tout pour se protéger. Mais a-t-il vraiment ce qu’il faut pour passer au travers.

“Ensuite, les choses vont de mal en pis lorsqu’il en est à sa première livraison et qu’une bande d’enfants se pressent autour de son scooter et volent la boîte de livraison de nourriture.

“Elaine vient au coin de la rue pour le trouver par terre, mais cela ressemble à un scooter normal car il n’y a pas de boîte de nourriture, ce qui est une bénédiction déguisée.





“C’est un si bon menteur qu’il ne fait que raconter cette histoire sur le fait d’avoir eu un scooter à Milan et c’est plus écologique que d’avoir une voiture.”

Stephen va-t-il encore tuer ?

Todd a révélé: “Je pense qu’il l’est. Il est juste conduit. C’est une sorte de personnalité de type A et il est juste désespéré et les gens désespérés font des choses désespérées.

“Maintenant qu’il l’a fait une fois, il ne se sentira même pas aussi mal la prochaine fois, la fin justifie les moyens.”

