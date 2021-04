L’ANCIENNE star de Coronation Street, Shobna Gulati, veut revenir au feuilleton ITV en tant que jumelle diabolique de son personnage Sunita Alahan.

L’alter-ego de la star populaire a été tragiquement tué en 2013 par son ex-amant Karl Munro lorsqu’il a altéré sa machine de survie.

BBC

Shobna Gulati aimerait un retour à Coronation Street[/caption]

Mais alors que la sortie de Sunita était définitive, Shobna espère qu’elle reviendra sur les pavés en tant que méchante.

S’exprimant lors de l’épisode de dimanche de Savon de la boîte, elle a dit: «Ils devraient me ramener en tant que jumelle de Sunita. Le jumeau moyen, le moyen Sunita. Ce serait bien d’y retourner car en tant qu’acteur, c’est vraiment difficile, n’est-ce pas? En termes de tout type de sécurité que vous pourriez souhaiter avoir. »

Shobna a fait ses débuts à Corrie en 2001 lorsque Sunita a fui un mariage arrangé en Inde et a pris un emploi dans le corner de Dev.

Les deux hommes se sont bien entendus et se sont mariés en 2006 – mais la relation s’est terminée par un divorce hors écran peu de temps après que Sunita ait été mise à l’écart.

ITV

Son personnage Sunita a été tué par l’ex Karl Munroe[/caption]

ITV

Elle a épousé Dev Alahan lors de son premier passage sur le savon[/caption]

Elle est revenue en 2009 et a finalement cédé aux efforts de Dev pour la reconquérir, cependant, des fissures ont recommencé à apparaître et ils se sont séparés pour la deuxième fois.

Shobna est toujours des amis proches de l’actrice de Tracy Barlow, Kate Ford, et ils racontent souvent leur temps ensemble sur le plateau.

«Ce que je trouve triste de ne pas être là, ce sont mes amis qui sont toujours là», dit-elle. «L’amitié que j’ai nouée avec Kate Ford, qui joue Tracy Barlow, est toujours très, très forte.

«Nous nous souvenons et rions souvent que lorsque Sunita est arrivée dans la rue, elle a eu de nombreuses affaires avec des hommes différents. J’ai rencontré Kate dans les Rovers lors de l’un de ses premiers jours et j’ai dit: « Où es-tu dans le bâtiment? » Et elle a dit: « Oh, je suis juste dans cette pièce en haut. » J’ai dit: «J’habitais là-bas quand je suis arrivé pour la première fois. Voulez-vous emménager avec moi? Et elle l’a fait.

Caractéristiques de Rex

Shobna a déclaré que le rôle l’avait empêchée de travailler après avoir quitté le savon[/caption]





«Nous avons emménagé dans ce vestiaire et nous avons ri et ri parce que nous avons affiché des photos de tout le monde que Sunita et Tracy avaient eu dans l’émission. Le mur était couvert. Elle trie souvent des textos et dit: «J’aimerais que vous soyez ici.»

Bien qu’elle apprécie son temps sur le feuilleton, Shobna pense que le personnage l’a amenée à être classée dans les années qui ont suivi sa sortie.

«Je dois dire qu’être autorisé à jeter Sunita a été une véritable lutte pour moi. Des directeurs de casting m’ont dit: « Mais elle était si emblématique. Vous ne pouvez pas… »Karen aussi, Becky aussi. Hayley aussi. Vous connaissez? J’ai juste l’impression que parfois ils mettent plus d’obstacles devant moi. Si quelqu’un écoute qui veut m’écrire un rôle, parce que selon les mots de Diana Ross, ‘j’attends toujours.’

L’actrice a joué des rôles dans Doctor Who et West End Smash Everybody’s Talking About Jamie ces dernières années.