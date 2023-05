La star de Coronation Street se sépare de son petit ami de longue date

L’actrice de CORONATION Street, Ellie Leach, s’est séparée de son petit ami mannequin et danseur Reagan Pettman après cinq ans.

Cela vient après que j’ai révélé que l’actrice de Faye Windass quittait le feuilleton après 12 ans sur les pavés.

Instagram

Une source a déclaré: «Ellie a le monde à ses pieds après s’être éloignée de Corrie et elle a pris le temps de réfléchir à la direction dans laquelle sa vie va.

« Ellie et Reagan ont décidé d’arrêter les choses et elle profite au maximum de son statut de célibataire. »

Plus tôt cette semaine, Ellie a eu une soirée bien arrosée avec ses copains de Corrie – y compris son fiancé à l’écran Colson Smith – à Manchester après que nous ayons révélé qu’elle avait été sortie du feuilleton.

Partageant un hommage à Colson sur Instagram, elle a écrit : « À mon meilleur ami, par où commencer.

« En commençant ce travail à neuf ans, je ne savais pas à quoi m’attendre, jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé rencontrer quelqu’un qui deviendrait l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. »

Elle a ajouté : « Merci pour tout Colson Smith, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons fait ensemble, je ne serais pas qui je suis aujourd’hui sans toi. Je t’aime et je t’aimerais toujours. »

La scène finale d’Ellie sur Corrie a été diffusée jeudi et a vu Faye partir avec son ex Jackson et leur fille Miley pour commencer une nouvelle vie à Slough.

Pourtant, les fans ont été déçus après que son personnage Faye ait été chassé au milieu de l’épisode au lieu d’une scène finale émouvante.

Cependant – bien qu’elle suive toujours Reagan sur Instagram – Ellie a depuis supprimé toutes leurs photos adorées, y compris un cliché du couple au coucher du soleil qu’elle a sous-titré: « Je t’aime pour toujours. »

Mais Ellie ne se sent certainement pas bleue et a partagé des publications sur son voyage entre filles à Copenhague.

Je suis sûr qu’elle aura beaucoup d’hommes qui se glisseront dans ses DM.

Éclaboussure

La scène finale du personnage d’Ellie, Faye Windass, a été projetée sur Corrie cette semaine[/caption]