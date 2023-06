La star de Coronation Street révèle une relation secrète avec Spice Girl Geri Horner

Une star de CORONATION Street a révélé un lien secret avec Spice Girl Geri Horner.

L’actrice de savon Charlotte Jordan a parlé du moment où elle a été mise dans un groupe par la Spice Girl.

Charlotte, qui joue le rôle de Daisy dans le feuilleton ITV de longue date, a fait la révélation à The Sun's TV Mag

Charlotte, qui joue le rôle de Daisy Midgeley dans le feuilleton ITV de longue date, a fait la révélation à The Sun’s TV Mag.

Elle a raconté comment, à l’âge de 15 ans, son agent s’est organisé pour qu’elle aille à une audition.

Mais au lieu d’être pour un concert d’acteur, c’était pour une place dans le groupe de Geri Horner.

La popstar formait un nouveau groupe dans lequel Charlotte a fini par faire partie.

Elle a dit en riant : « C’est tellement aléatoire ! Ma vie est tellement aléatoire ! J’étais un bébé, j’avais 15 ans je crois.

« C’était juste une audition que mon agent m’a envoyée comme n’importe quelle autre, mais au lieu que ce soit pour la télévision, le cinéma ou le théâtre, c’était pour un groupe pop.

«Elle le mettait en place avec Simon Fuller et ils cherchaient un nouveau groupe et d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvé dedans.

« Nous étions ensemble depuis deux ans et demi à développer notre son. »

Charlotte a ensuite révélé qu’elle avait finalement quitté le groupe pour poursuivre une carrière solo.

Elle a déclaré: «On m’a proposé un contrat en solo et je l’ai fait pendant encore deux ans et demi.

« Je me suis dit : ‘En fait, je ne veux pas du tout être chanteur.’ Je suis juste tombé dedans et je voulais retourner au théâtre, alors c’est ce que j’ai fait.

Maintenant, Charlotte récolte les fruits de sa décision, après avoir remporté le prix de la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, le personnage de Charlotte, Daisy, a choqué les fans la semaine dernière en embrassant Ryan (Ryan Prescott) alors qu’ils attendaient le verdict pour la piste du harceleur Justin, même si elle est fiancée à Daniel (Rob Mallard).

Les sentiments de Daisy pour Ryan semblaient refaire surface alors qu’elle tentait de le réconforter et se rappelait les blessures qui avaient changé sa vie après l’avoir protégée de l’attaque à l’acide.

Ryan a alors ordonné à Daisy de rester loin de lui car elle a un fiancé.

Les téléspectateurs savent que Daisy faisait semblant d’être Crystal et Ryan a récemment découvert qu’il avait été pêché au chat.

Geri formait un nouveau groupe dans lequel Charlotte a fini par faire partie

Charlotte a ensuite révélé qu'elle avait finalement quitté le groupe pour poursuivre une carrière solo