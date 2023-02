La star de Coronation Street révèle un nouveau travail passionnant – et c’est à mille lieues de soapland

L’ANCIENNE actrice de Coronation Street, Faye Brookes, se dirige vers un tout nouveau rôle aux côtés d’un favori de Strictly Come Dancing.

Faye, qui a joué Kate Connor sur le feuilleton ITV, rejoint le casting de Strictly Ballroom The Musical de Baz Luhrmann.

Fourni

Faye partira en tournée pour la comédie musicale.[/caption] Fourni

Elle jouera aux côtés de Kevin Clifton[/caption]

Elle rejoindra la production pour jouer le rôle principal de Fran aux côtés de l’ex Strictly pro Kevin Clifton.

L’actrice reprendra le rôle de sa compatriote Maisie Smith à la fin du mois de mars.

Craig Revel Horwood continue de diriger la comédie musicale et poursuit sa gigantesque tournée de 10 mois au Royaume-Uni et en Irlande.

C’est le plus grand rôle d’acteur de Faye depuis son apparition dans le feuilleton ITV.

Elle espère que les compétences qu’elle a acquises en tant que candidate à Dancing on Ice la mettront en bonne place pour le spectacle tout en chantant et en dansant.

Parlant de ce nouveau défi, Faye a déclaré : “Je suis ravie de rejoindre la tournée de Strictly Ballroom et j’ai hâte de

travailler avec Craig Revel Horwood, Kevin Clifton et le casting extrêmement talentueux.

“Je suis tellement excitée de jouer le rôle de Fran et de me l’approprier. L’amener sur!”

Le juge strict Craig a exprimé sa joie que Faye saute à bord pour le reste de la tournée alors qu’il chantait les louanges de l’actrice.

Il a déclaré: «Je suis ravi de diriger la sensationnelle Faye Brookes alors qu’elle rejoint Kevin Clifton et le casting super talentueux de Strictly Ballroom The Musical.

“Je sais qu’elle ne sera rien de moins que FAB-U-LOUS!”

Alors que Kevin a ajouté : “C’est une nouvelle très excitante que Faye rejoigne le casting de Strictly Ballroom et j’ai hâte de chanter et de danser à travers le Royaume-Uni et l’Irlande avec elle !”

Le spectacle raconte l’histoire de Scott Hastings (Kevin), un jeune danseur de salon rebelle qui se retrouve jumelé avec un novice, sans aucune compétence en danse.

Ellie Kurtz

Kevin apparaît déjà dans la production[/caption] Fourni

C’est le premier grand rôle d’acteur de Faye depuis Corrie[/caption]