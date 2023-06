La star de Coronation Street révèle qu’elle a repris un travail très normal huit ans après avoir quitté le savon

GÉORGIE May Foote a avoué qu’elle avait repris son travail très normal huit ans après son rôle de premier plan dans Coronation Street.

L’actrice a joué le rôle de Katy Armstrong dans le feuilleton ITV et a profité d’un style de vie fastueux dans le showbiz.

Instagram

Georgia May Foote a changé l’écran de télévision pour le monde des ongles[/caption] TVI

Elle est surtout connue pour son rôle de Katy Armstrong dans le feuilleton ITV[/caption]

Cependant, ces jours-ci, Georgia, 32 ans, fait quelque chose de beaucoup plus ordinaire.

Dans une nouvelle publication sur Instagram, la star glamour a confirmé qu’elle retournerait au travail en tant que technicienne des ongles après s’être formée avec succès au cours des deux dernières années.

En créant sa propre marque, GMF Nails, elle a écrit un long post sur Instagram où elle a dit à ses fans qu’elle « prenait de nouveaux clients ».

Georgia a déclaré: «Cela fait plus de deux ans que je me suis qualifiée en tant que technicienne des ongles et ce sont les deux meilleures années que j’ai appris à tous vous connaître!

« J’ai passé les deux dernières années à travailler avec des filles incroyables qui sont maintenant devenues des amies pour la vie, qui m’ont appris tout ce que je devais savoir et m’ont donné la confiance nécessaire pour faire tout ce que vous me lancez !

« Il y a plus de 3 mois, j’ai sauté le pas pour emménager dans un endroit un peu plus intime, travaillant aux côtés d’une autre incroyable technicienne des ongles et j’adore nos nouveaux petits gars de l’espace ! »

Elle a continué à admettre que si agir était sa principale ambition dans la vie, son nouveau rôle dans l’industrie des ongles lui a permis une « sécurité » bien nécessaire.

La star a ajouté: « Comme vous le savez peut-être, jouer est ma principale carrière et le sera toujours.

«Mais les ongles me donnent ce peu d’espace pour la tête et la sécurité dont la plupart des acteurs ont besoin!

« Je suis très reconnaissant que vous m’ayez tous soutenu à chaque fois que j’ai dû courir pour filmer quelque chose ! Cela signifie beaucoup quand vous êtes fier!

« Je suis maintenant ouvert à prendre de nouveaux clients et j’ai hâte de rencontrer beaucoup d’autres d’entre vous ! »

Parallèlement à son célèbre rôle sur les pavés de Corrie, Georgia est également apparue dans Strictly Come Dancing de la BBC en 2015, où elle était la finaliste.

Avant son rôle dans le populaire feuilleton ITV, elle a joué Alison Simmons à Grange Hill pendant trois ans.

Instagram/georgiamay112

La star a avoué que le nouveau travail lui donnerait la « sécurité »[/caption]