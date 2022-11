La star de Coronation Street récompensée par MBE après avoir disparu du feuilleton

IZZY Armstrong a fait des apparitions sporadiques dans les pavés depuis 2010, la dernière d’entre elles étant en février 2022.

Mais depuis sa disparition de Coronation Street, l’actrice Cherylee Houston a été vue en train de recevoir un prix prestigieux au palais de Buckingham.

Une star de Corrie a récemment reçu un prix prestigieux[/caption]

L’actrice Cherylee Houston était à Buckingham Palace le 3 novembre 2022[/caption]

Elle a reçu un MBE pour ses services aux personnes handicapées et au théâtre[/caption]

La star de savon de 48 ans a récemment reçu un MBE pour ses services au théâtre et aux personnes handicapées.

Cherylee a reçu le titre d’Anne, princesse royale et il a été annoncé que l’honneur lui serait rendu le soir du Nouvel An, tout comme la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An a été publiée.

La star de Corrie a expliqué à quel point il était important de voir les personnes handicapées représentées dans les médias grand public.

“Si vous pensez quand vous grandissiez qui étaient vos modèles, qui vous a influencé, si vous n’avez pas cela en tant qu’enfant handicapé, comment savez-vous ce que vous pouvez faire?”, A-t-elle dit.

Aux yeux de Cherylee, une plus grande représentation pourrait conduire à plus d’empathie envers les personnes handicapées, d’autant plus que la crise imminente du coût de la vie pourrait les affecter lourdement.

“C’est pourquoi je crois fermement que plus nous serons sur nos écrans, plus nous serons compris, plus les gens s’en soucieront et feront preuve d’empathie et veilleront à ce que nous ayons les mêmes droits et les mêmes chances, car il s’agit d’égalité.”

Elle a ajouté: “Ce serait bien si le monde était un peu plus accessible physiquement.”

Le personnage de Cherylee, Izzy Armstrong, le premier à utiliser un fauteuil roulant dans la gamme Corrie, a été vu pour la dernière fois plus tôt en 2022.





À l’époque, sa mère à l’écran Linda (représentée par Jacqueline Leonard) s’apprêtait à emmener Joseph Brown au Portugal avec elle.

L’histoire suivait l’épreuve d’enlèvement du jeune garçon au cours de laquelle Bernie Winter tentait de mettre la main sur de l’argent supplémentaire.

Alors qu’elle a été une habituée des séries, les apparitions de Cherylee se sont faites rares dès le début de la pandémie de Covid-19.

Cela est dû à son trouble du tissu conjonctif, le syndrome d’Ehlers-Danlos, qui l’a obligée à s’isoler à la maison.

Son absence prolongée a depuis laissé les fans se demander si elle reviendrait un jour à Weatherfield.

S’adressant à The Mirror en juin, Cherylee a affirmé qu’elle serait définitivement de retour dans les pavés.

“Ce serait merveilleux de revenir avec un peu d’éclat”, a-t-elle dit, affirmant qu’elle serait heureuse de revenir en tant que meurtrière.

“Bien que je puisse en fait revenir avec un petit pétillement pendant que je vais mieux!”

Coronation Street continue d’être diffusée les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

Cherylee a reçu son titre de la princesse Anne[/caption]

Elle a été la première membre de la gamme Corrie à utiliser un fauteuil roulant[/caption]