La star de Coronation Street quitte les réseaux sociaux «toxiques et haineux» pour des raisons de santé mentale

L’actrice de savon Charlotte Jordan a révélé qu’elle avait quitté une plate-forme dans le but de protéger sa santé mentale.

Une star de Coronation Street a quitté les réseaux sociaux pour sa santé mentale

S'adressant exclusivement à The Sun's TV Mag, elle a déclaré qu'elle avait une « relation étrange » avec Twitter

La jeune femme de 28 ans qui joue le rôle de Daisy King dans Coronation Street a déclaré qu’elle avait définitivement quitté Twitter.

S’adressant exclusivement à The Sun’s TV Mag, elle a déclaré qu’elle avait une « relation étrange » avec la plateforme.

Charlotte a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir une relation saine avec les médias sociaux. C’est une ligne délicate, je ne veux pas trop partager mais aussi si je passe un très bon moment en vacances, je ne veux pas trop y penser.

« Ma mère aimerait que je publie plus régulièrement… Cela dépend aussi du travail, du temps libre dont vous disposez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.

« Mais je pense qu’Instagram lui-même est une plate-forme vraiment agréable.

«Twitter, j’avais une relation un peu plus étrange avec, alors je l’ai quitté quand j’ai rejoint cette émission.

« Ça peut être vraiment sympa, mais ça peut aussi être vraiment méchant et vraiment toxique. Les gens sont assis là et pensent à des choses haineuses à écrire et je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait mettre ça dans l’univers.

Pendant ce temps, Charlotte a raconté comment, à l’âge de 15 ans, son agent s’est organisé pour qu’elle aille à une audition.

Mais au lieu d’être pour un concert d’acteur, c’était pour une place dans le groupe de Geri Horner.

La popstar formait un nouveau groupe dans lequel Charlotte a fini par faire partie.

Elle a dit : « C’est tellement aléatoire ! (rires) Ma vie est tellement aléatoire ! J’étais un bébé, j’avais 15 ans je crois.

« C’était juste une audition que mon agent m’a envoyée comme n’importe quelle autre, mais au lieu que ce soit pour la télévision, le cinéma ou le théâtre, c’était pour un groupe pop.

Charlotte a déclaré: « J'ai l'impression d'avoir une relation saine avec les médias sociaux. C'est une ligne délicate, je ne veux pas trop partager mais aussi si je passe un très bon moment en vacances, je ne veux pas trop y penser.

Charlotte joue Daisy dans le feuilleton ITV