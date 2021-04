Share on Twitter

La star de CORONATION Street, Paula Lane, fera son retour à la télévision le mois prochain après cinq ans d’absence de nos écrans dans Call the Midwife de la BBC.

Maman de deux enfants Paula, 34 ans, dont le personnage populaire Kylie Platt est décédé tragiquement sur les célèbres pavés après avoir été poignardée, a filmé son rôle d’invité en janvier.

Et même si elle était ravie de revenir à la télévision, elle a admis qu’elle souffrait d’une « anxiété de séparation » de sa famille alors qu’elle partait filmer le rôle d’invité au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Paula a déclaré: «Il y avait beaucoup d’angoisse de séparation quand je suis allée filmer pour Call the Midwife.

«Je me souviens m’être senti assez étrange, je devrais être excité à ce sujet, que se passe-t-il? Et bien sûr, il y avait cette anxiété sous-jacente à l’idée de quitter ma famille.

«Mais je dois dire que j’adore la télévision. J’adore son intimité. «

Paul a pris la décision de quitter les célèbres pavés six ans après avoir fait irruption sur nos écrans pour la première fois en tant que demi-soeur de Becky McDonald, interprétée par Katherine Kelly, 41 ans, en 2010.

Katherine était à la fin de son contrat final avec le feuilleton à succès ITV mais Paula n’oubliera jamais leur première scène ensemble.

Elle a dit: «Travailler avec Katherine depuis le début était juste autre chose. Son niveau, je me souviens juste d’avoir pensé, c’était une très bonne connexion que nous avions de toute façon, nous étions assez similaires, nous avions une éthique de travail très similaire.

«Alors, quand nous avons eu cette première scène, une scène de combat, avec cet énorme pot de fleurs, je n’ai pas pu marcher pendant des jours après ça!

«Ils ont dû atténuer la diffusion. Je me souviens que c’était assez brutal à l’époque, et ça s’est passé à l’écran de cette façon.

«C’était féroce et nous n’abandonnons pas tous les deux. J’ai été blessé. La guerre de ces deux sœurs était grande.

«Il n’y avait pas de cascades, nous sommes tous les deux allés à plein régime! Katherine était un peu à la croisée des chemins lorsque je suis arrivée car elle avait déjà pris la décision de partir.

«Elle avait terminé ses cinq ans, elle avait probablement vraiment essayé. Vous arrivez à ce point lorsque vous laissez un savon que vous voulez en quelque sorte l’envelopper.

«Mais elle m’a donné tellement de conseils et toutes nos scènes ensemble étaient géniales, nous nous sommes juste tirés dessus.

«Je suis tellement reconnaissant que nous ayons eu la chance de travailler avec elle à ce titre.»

Après avoir passé les cinq dernières années à faire du théâtre, Paula a sauté sur l’occasion de participer à la nouvelle série de Call The Midwife qui commence plus tard ce mois-ci.

Parler au Savon de la boîte podcast elle a dit: «Je pense que l’excitation qui bourdonnait autour de moi quand je suis allée sur le plateau, évidemment dans des circonstances légèrement différentes étant derrière des masques et tout, j’étais juste comme ça.

«Je me souviens avoir été dans la salle verte. Je venais de regarder l’épisode de Noël qui était magique avec ma mère le jour de Noël.

«Et j’étais assis avec toutes ces actrices incroyables comme Linda Bassett et Jenny Agguter, je ne pouvais pas y croire.

«Vous ne perdez jamais cette excitation et c’est pourquoi je suis dans ce travail et pourquoi je suis construit pour cela.

«Lorsque vous avez ces temps difficiles et qu’il n’y a pas de travail à l’horizon, tout cela est emporté dès que vous obtenez un emploi et que vous êtes sur le plateau.»

En regardant en arrière sur la renommée qui a accompagné ses jours à Corrie, Paula a déclaré: «Je pense que c’est très personnel, cela dépend de votre zone de confort jusqu’où vous voulez aller. J’en ai eu un aperçu assez rapidement. Ne vous méprenez pas, j’ai vraiment plongé mon orteil dedans.

«Nous avons fait des photos de Penny quand elle était bébé. Nous n’avons pas fait le mariage, mais j’ai fait le tournage du bébé et c’est quelque chose dont je me souviens avoir pensé que c’était une route que je voulais emprunter?

«Cela ne nous a pas fait de mal, c’était bien. Il y a certaines choses qui ne sont pas réversibles et vous ne pouvez pas les reprendre.

«J’ai toujours fait partie de ces personnes qui ont apprécié que les papes ne me suivent pas partout.

«J’ai fait des tournages quand j’étais plus jeune, j’étais tellement naïf. J’ai été mis dans ces derniers, je ne peux même pas les appeler des vêtements, ces minuscules shorts, je regarde en arrière et je grince des dents, et je pense pourquoi j’ai fait ça?

«J’étais si jeune, vous ne pensez pas à l’avance. Je commençais tout juste. J’ai trouvé que j’étais assez accommodant, vraiment.

«Ouais, nous pouvons le faire. Mais le plus délicat, c’est quand vous avez un peu d’assurance à votre sujet, ce qui m’a aussi mordu à l’arrière.

«Je me souviens de ce magazine, ils sont vraiment allés en ville sur moi et ont été vraiment horribles, disant que j’étais le dernier debout à une fête et que j’étais au téléphone avec mon agent alors que j’aurais dû répondre à leurs questions.

« J’avais le cœur brisé. Ce n’était pas moi, c’est pourquoi c’était déchirant. C’était mon vrai goût. Tant que je suis connu pour mon travail, et c’est ce qui vient en premier, alors je suis d’accord. »

La nouvelle série de Call The Midwife revient sur BBC One à 20 heures le dimanche 18 avril.