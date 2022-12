La star de Coronation Street méconnaissable avec des cheveux rose vif sept ans après la mort dramatique du savon

Un ancien favori de Coronation Street avait l’air méconnaissable dans une queue de cheval rose vif et un mascara noir épais lors d’une transformation complète.

Paula Lane, 36 ans, qui jouait la bien-aimée Kylie Platt, est apparue totalement différente après avoir échangé ses mèches brunes contre le bob à franges fluo.

Paula Lane, qui jouait Kylie Platt, a changé ses mèches brunes pour un bob rose vif dans la pantomime Cendrillon

L’actrice et maman de deux enfants a associé son barnet brillant à une robe à paillettes scintillantes et à du vernis à ongles noir.

L’ancienne de Coronation Street était ravie de son rôle dans la pantomime de Cendrillon à Oldham.

Dans sa légende d’image Instagram, elle a plaisanté: “22 spectacles et ces coiffures deviennent de plus en plus farfelues!”

Cendrillon n’est pas la première fois qu’elle joue au théâtre puisqu’elle a joué dans Sleeping Beauty l’année dernière, en plus de jouer les rôles de Lauren dans Kinky Boots et de Rachel dans Be More Martyn.

L’année dernière, la star de cinéma avait l’air complètement différente de son personnage Kylie dans une série de selfies glamour.

Paula a joué la technicienne des ongles dans le feuilleton ITV entre 2010 et 2016.

Kylie a déménagé à Weatherfield en 2010 et il a été révélé qu’elle était la demi-sœur de Becky McDonald.

Son alter-ego, qui était marié à David Platt, a été impliqué dans un certain nombre d’histoires percutantes, notamment la toxicomanie, la tromperie de son mari avec son frère Nick Tilsley et le meurtre du père de son fils Max, Callum Logan.

En 2014, Paula a quitté le feuilleton pendant une courte période pour un congé de maternité et est revenue un an plus tard.

Mais en 2016, il a été révélé qu’elle quittait définitivement la série à succès après être tombée enceinte de son deuxième enfant.

En juillet de la même année, Kylie a été brutalement tuée par Clayton Hibbs quelques jours seulement avant de déménager en Espagne.

À l’époque, les fans ont été envoyés dans une frénésie alors qu’ils regardaient Kylie s’impliquer dans l’horrible drame du couteau.

Elle gisait alors mourante dans les bras de David alors qu’il tentait de se réconforter pendant que l’ambulance était en route.

Cependant, elle est décédée quelques secondes avant l’arrivée des médecins sur les lieux, et David a poussé un hurlement d’angoisse en réalisant que les médecins étaient trop tard pour sauver sa femme.

