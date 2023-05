La star de Coronation Street, Katie McGlynn, a porté un coup brutal alors que le prix des billets pour le spectacle a été réduit à seulement 20 £

La star de CORONATION Street, Katie McGlynn, a reçu un coup brutal alors que le prix des billets pour son spectacle est réduit à seulement 20 £.

L’actrice, 29 ans, a joué le rôle de Sinead Tinker dans le feuilleton ITV pendant sept ans avant que son personnage ne soit tué en 2020.

Les fans peuvent assister à un spectacle pour seulement 20 £ en chiffres mis à jour sur le site de réservation

Maintenant, la star se produit actuellement dans Wish You Were Dead, qui est actuellement en tournée à travers le Royaume-Uni.

Il fait suite à cinq pièces de théâtre à succès et à Grace, la série ITV aux heures de grande écoute acclamée par la critique, qui sont toutes basées sur les romans les plus vendus de l’auteur de crime numéro un au Royaume-Uni.

Il s’agira de la sixième adaptation scénique des romans de James, ce qui en fait la franchise de thriller policier la plus réussie depuis Agatha Christie.

Cependant, il semble que la demande pour le spectacle ne soit pas ce à quoi on s’attendait et que les prix des billets ont été réduits.

Le spectacle est actuellement au Lowry Theatre de Salford, Manchester.

La pièce de théâtre Wish You Were Dead suit DSI Roy Grace et Cleo Morey alors qu’ils prennent ensemble des vacances bien méritées.

Ils espèrent passer quelques jours loin de leurs sombres mondes de meurtres et de la morgue.

Mais leur évasion de rêve s’avère être les vacances de l’enfer, alors que le passé revient les hanter.

La pièce de théâtre Wish You Were Dead suit DSI Roy Grace et Cleo Morey alors qu'ils prennent ensemble des vacances bien méritées