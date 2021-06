La star de Coronation Street, James Burrows, est méconnaissable dans le rôle d’Ali Neeson alors qu’il filme Toutes les créatures, grandes et petites

La star de CORONATION Street, James Burrows, a l’air méconnaissable alors qu’il filme Toutes les créatures, grandes et petites.

L’acteur qui a démissionné les pavés en février 2020 étaient aux antipodes de son ancien personnage, le Dr Ali Neeson.

instagram

James Burrows avait l’air totalement différent[/caption]

All Creatures Great And Small est basé sur les livres les plus vendus d’Alf Wight, dont le nom de plume était James Herriot.

Il a fait ses débuts sur Channel 5 l’année dernière mais tourne actuellement sa deuxième série.

Le spectacle réconfortant des années 70 a reçu un nouveau souffle avec un redémarrage – et James a donné aux fans un aperçu du tournage.

Vêtu d’un pull à col roulé et d’une casquette plate, James avait l’air totalement différent avec une moustache.

ITV

Instagram

Il a plaisanté: « Il n’y avait pas du tout chaud sur le plateau aujourd’hui. »

Le Sun a révélé que la porte était restée ouverte pour qu’Ali revienne à l’avenir.

Une source a déclaré: « Ce n’est pas la dernière fois que les fans verront Ali à Weatherfield. »

Getty Images – Getty

Une porte-parole de Coronation Street a confirmé la sortie de James lorsqu’elle a été contactée par The Sun Online.

La sortie du personnage est intervenue trois mois seulement après que sa mère, Michelle Connor, a quitté la rue après la mort de son ex Robert Preston.

L’acteur James est devenu papa avec sa fiancée Sophie Coates l’année dernière.





Le couple a accueilli sa fille Betty en avril après un travail épuisant de 46 heures.

Ils ont gardé la nouvelle secrète jusqu’en juin, lorsque James a annoncé la naissance d’une manière discrète sur Instagram après s’être pris l’un pour l’autre une « soirée rare sans enfants ».