La star de Coronation Street, Jack James Ryan, s’ouvre sur la lutte pour la santé mentale et révèle qu’il a lutté contre les “plus gros creux”

Jack James Ryan de CORONATION Street s’est ouvert sur son problème de santé mentale.

L’acteur, 26 ans, s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager ses difficultés avec ses fans, car il a admis que cette année lui avait donné ses “plus gros creux”.

Getty

Jack James a partagé ses problèmes de santé mentale avec les fans[/caption] Instagram

L’acteur s’est rendu sur son compte de réseau social pour faire savoir aux fans qu’ils ne sont pas seuls s’ils ont aussi du mal[/caption]

Jack James a rendu hommage à sa famille et à ses amis et a déclaré que sans eux, il ne savait pas comment il “aurait passé cette année”.

“Je sais que beaucoup de gens ont eu des difficultés mentales cette année et je veux juste dire que vous n’êtes pas seul”, a-t-il déclaré.

Il a eu quelques années difficiles après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules alors qu’il n’avait que 19 ans.

Il a rappelé comment il était à la maison avec sa mère et sa sœur Rebecca, qui joue également dans Corrie, lorsqu’il a fait la découverte.

Il a dit: «Ma sœur avait un ami autour. J’ai crié ‘Rebecca! Rébecca !’ Elle a couru à l’étage et je lui ai dit que son amie devait y aller.

« Elle lui a demandé de partir et elle est remontée avec ma mère et je leur ai dit ce que j’avais trouvé.

“Quand on m’a diagnostiqué un cancer, j’ai pensé qu’il y avait une possibilité que je ne survive pas. Je suis tellement content que les choses se soient bien passées et je suis reconnaissant d’être ici.

Mais heureusement, Jack a trouvé la grosseur tôt et quelques semaines plus tard, il a subi une opération pour enlever son testicule gauche et avoir un remplacement prothétique.

Il a ajouté au Mirror : « J’ai eu beaucoup de chance. Les médecins pensaient que j’avais littéralement trouvé la grosseur dans la semaine où elle s’était développée.

« C’est pourquoi je n’ai pas eu besoin de beaucoup de traitement par la suite. De trouver la grosseur à être sur la table d’opération n’a pris que deux semaines. Ils ont bougé si vite.

Il a subi une chimiothérapie pour s’assurer que le cancer ne se propageait pas et, à peine quatre mois plus tard, Jack était de retour à l’école de théâtre.

La star, qui joue le rôle de Jacob dans Corrie, a classé le feuilleton ITV comme l’un des moments forts de 2022.

Il a déclaré aux fans: “Je suis continuellement submergé par l’amour et le soutien que vous avez manifestés pour le personnage et pour moi.

“C’était génial de voir des gens soutenir le voyage de Jacob.”

Le personnage de Jack James, Jacob, est actuellement en couple avec Amy Barlow, interprétée par Elle Mulvaney.

Les acteurs ont exprimé leurs espoirs qu’Amy Barlow et Jacob Hay deviennent les prochains Jack et Vera dans une interview exclusive avec The Sun.

Getty

Jack James avait eu quelques années difficiles après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules à l’âge de 19 ans[/caption]