La star de Coronation Street, Georgia May Foote, étourdit dans une robe de mariée plongeante alors qu’elle se marie avec son fiancé

CORONATION Street star Georgia May Foote abasourdie dans une robe de mariée plongeante alors qu’elle se mariait avec son fiancé non célèbre.

Georgia et son petit ami musicien Kris Evans, qui sont ensemble depuis 2018, se sont fiancés en décembre 2021.

Corrie' Georgia May Foote s'est enfin mariée avec Kris Evans

La star du savon était magnifique dans sa robe[/caption]

Plus tôt dans la journée, la star du savon s’est rendue sur Instagram pour partager quelques clichés de leur journée spéciale.

Georgia, qui a joué Katy Armstrong dans Corrie entre 2010 et 2015, a montré sa silhouette incroyable dans une robe moulante à coupe basse.

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle souriait pour la caméra aux côtés de son mari, qui portait un costume marron clair et des baskets blanches.

Georgia a déclaré: « Merci à @simonvogt_weddingdj de nous avoir littéralement offert le mariage de nos rêves. Je n’ai jamais quitté la piste de danse et c’était la meilleure journée de JAMAIS. Vous avez vraiment rendu notre journée si spéciale.

Dans un autre, l’actrice est partie main dans la main en tant que mari et femme.

Georgia a déclaré: « Honnêtement, la meilleure journée de ma vie @krisevansmusic

« Mr et Mme Evans. »

En décembre 2021, Georgia a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami Kris.

L’actrice rayonnait en montrant sa bague étincelante à côté de son fiancé alors qu’ils profitaient de leurs vacances ensoleillées à l’étranger.

Elle a écrit sur Instagram: « Mme Evans sera

« Bien sûr que je pleure encore

@krisevansmusic Je t’aime au-delà des mots et je suis honoré que tu m’aies choisi .”

Kris faisait partie du boys band The Mend et a atteint la finale live de Britain’s Got Talent en 2011.

Le groupe a soutenu Little Mix en tournée deux ans plus tard, mais leur premier single Where You Are n’a pas réussi à percer le top 40 britannique.

Georgia avait l'air de s'amuser avec des copains

Le couple s'est fiancé en 2021