La star de Coronation Street, Gary Damer, méconnaissable 21 ans après le complot d’enlèvement de Wayne alors qu’il traîne avec Ed Sheeran

CORONATION Street star Gary Damer semble méconnaissable 21 ans après le complot d’enlèvement de Wayne Haye.

Les fans du feuilleton ITV se souviendront de lui comme de l’acteur qui a endossé le rôle de l’enfant adoptif de Roy et Hayley Cropper au début des années 2000.

Gary Damer de Corrie a l'air totalement différent 21 ans après son passage dans la série

Gary a joué Wayne entre 2000 et 2001

Gary a posé pour un selfie avec Ed Sheeran

Gary a joué le jeune, qui a été maltraité par le petit ami de sa mère Sheila Hayes, Alex Swinton, entre 2000 et 2001.

Il est apparu dans plus de 40 épisodes pendant cette période – et à un moment donné, Hayley et Roy ont décidé de fuir Weatherfield pour aider à protéger le jeune garçon.

Ils ont vite réalisé que ce n’était pas la bonne chose à faire et sont allés voir la police à la place.

Son alter-ego est revenu à Corrie en 2019 en tant qu’inspecteur de la santé et de la sécurité lorsque le toit Underworld s’est effondré – mais a été joué par l’acteur Adam Barlow à la place.

Depuis son passage sur Corrie, Gary a fait un certain nombre de choses, y compris traîner avec nul autre qu’Ed Sheeran.

Il anime désormais le podcast Behind The Medal, et le chanteur de Shape of You était invité.

L’acteur a même partagé un selfie du couple sur son Instagram.

Après Corrie, Gary n’a pas arrêté de jouer non plus.





Il est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision depuis son départ.

Gary a joué dans The League of Gentleman, Dead Mad Weds, Hotel Trubble, Fresh Meat et Some Girls.

Il aime aussi informer les fans de ce qu’il fait sur Instagram.

Sa bio indique : « Nourriture, boisson, course et occasionnellement un selfie grincheux.