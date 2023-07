La star de Coronation Street et Peaky Blinders révèle un énorme changement de carrière loin d’agir quelques mois seulement après avoir quitté le savon

La star de CORONATION Street, Luke Delaney, a troqué les pavés contre les kettlebells dans un nouveau changement de carrière.

L’acteur Luke est apparu dans le feuilleton de longue date en tant que Dave Fairchild pendant 15 épisodes.

L’acteur de Peaky Blinders s’est éloigné de Coronation Street il y a quelques mois, mais il semble avoir peu de temps pour se reposer.

Le fanatique de fitness s’occupe pendant ses temps morts loin de jouer dans la salle de gym.

La star du savon Luke a maintenant lancé un nouveau programme de santé et cherche à prendre des clients.

En tant qu’acteur au travail, le nouveau rôle de fitness de la star lui permettra de maintenir son physique pour le tournage, après tout son personnage de Coronation Street était très physique, tout en explorant une autre de ses passions.

Il a lancé Train with Luke hier, et il espère embarquer 10 personnes désireuses d’augmenter leur niveau de forme physique et de se mettre en forme.

S’adressant à Instagram, il a partagé une publication avec la légende : « Je travaille là-dessus depuis si longtemps maintenant, et je suis ravi de dire que nous sommes presque prêts à être mis en ligne !

« Je ne vais pas dire grand-chose pour l’instant, car je donnerai plus d’informations au cours de la semaine à venir. »

Bien que plus de détails n’aient pas encore été publiés, il a dit que cela impliquerait un coaching individuel.

Les fans de l’acteur n’ont pas à s’inquiéter car, selon IMDb, il a quelques projets en cours.

Lorsqu’il a quitté Corrie, il a fait l’éloge de l’émission sur Instagram, remerciant toutes les personnes impliquées dans le feuilleton ITV pour leur aide et leur soutien au cours de ses six mois de tournage, terminant le message par: « Je l’ai déjà dit, mais le soutien que j’ai reçu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du spectacle a vraiment été écrasant, alors merci.

« Au suivant. »

Les autres crédits d’acteur de Luke incluent Hollyoaks et Emmerdale et jusqu’à ce que les fans le revoient à l’écran, ils peuvent s’attendre à le retrouver dans le gymnase.

