La star de Coronation Street et Emmerdale, Hayley Tamaddon, décroche son premier rôle à la télévision en sept ans – aux côtés de deux anciennes co-stars

La légende de SOAP Hayley Tamaddon a décroché son premier rôle à la télévision en sept ans – et elle est rejointe par deux visages familiers.

Hayley, 45 ans, jouera dans le prochain drame aux heures de grande écoute de Channel 5, The Good Ship Murder, qui est actuellement en tournage.

Elle a partagé cette photo d'elle-même avec certains acteurs

L’actrice, qui a joué Del Dingle dans Emmerdale et Andrea Beckett dans Coronation Street, jouera aux côtés de deux autres anciens de Weatherfield.

À la tête du casting se trouvent Catherine Tyldesley, alias la fougueuse Eva Price dans le feuilleton ITV, et Shayne Ward, qui a interprété Aidan Connor troublé.

Hayley a partagé des clichés d’elle-même avec le casting, qui comprend également Claire Sweeney et la maman comique d’Emily Atack, Kate Robbins.

Hayley a écrit sur Twitter : « J’ai filmé quelque chose d’incroyable la semaine dernière ! Avec les acteurs et l’équipe les plus incroyables ! Je me sens très reconnaissant en ce moment.

Le drame voit Shayne jouer un ancien détective qui décide de changer de carrière et de devenir un chanteur de croisière.

Mais il se retrouve bientôt à devoir résoudre une série de meurtres à bord avec l’aide d’un collègue officier incarné par Catherine.

Catherine a déclaré lors de l’annonce de son rôle: «Être réunie avec Shayne lors d’une croisière en Méditerranée a été tellement amusante et cette série a été une joie à faire et je suis sûr que ce sera une joie à regarder – qui n’aime pas une croisière ?”

On ne sait pas quel rôle Hayley jouera dans le drame en huit parties, mais ces dernières années, elle a fait beaucoup de travail sur scène plutôt qu'à la télévision.





Elle a joué dans Thoroughly Modern Millie et Tout le monde parle de Jamie.

Elle est maintenant mère célibataire après avoir révélé qu’elle s’était séparée du père de son enfant plus tôt cette année.

La brune a annoncé qu’elle était maintenant une mère célibataire de son fils Jasper alors qu’elle célébrait seule sa première fête des mères – après que sa vie ait été «boulversée».

La gagnante de Dancing on Ice s’est fiancée à l’agent immobilier Adrian quelques semaines seulement après avoir révélé qu’elle était enceinte en 2019.

Révélant qu’ils n’étaient plus ensemble, Hayley a écrit: “Cette fête des mères est différente pour moi car je suis maintenant une mère célibataire.

“La vie de la mienne et de Jasper a été bouleversée au cours des derniers mois, mais je réalise que la meilleure chose à en sortir est Jasper. Car il est tout ce dont j’ai besoin… et tout ce que j’ai toujours voulu.

“Il me rend tellement heureux! Je n’ai jamais eu l’intention d’être une mère célibataire… mais j’ai décidé d’être la meilleure mère possible, et cela n’a pas changé. J’ai tellement de chance d’être sa maman.

« Et je suis très fier de moi pour avoir surmonté les nombreux obstacles auxquels j’ai été confronté depuis sa naissance.

“À toutes les autres mamans célibataires… je vous salue.”

