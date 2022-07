La star de Coronation Street et Dancing On Ice, Faye Brooks, révèle qu’elle s’est séparée de son petit ami de PT après trois ans ensemble

La star de CORONATION Street et Dancing On Ice, Faye Brooks, a annoncé qu’elle s’était séparée de son petit ami PT.

L’actrice a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle et son ancien petit ami se sont séparés après trois ans ensemble.

Faye, 34 ans, qui est surtout connue pour avoir joué Kate Connor dans le feuilleton ITV, s’est rendue sur Twitter pour confirmer la nouvelle mardi.

Elle a dit à ses fans que “malheureusement”, elle et Joe Davies avaient décidé de rompre après de nombreux “merveilleux” moments passés ensemble.

Elle a écrit mardi: «Je voulais juste dire que, très malheureusement, après près de trois ans, Joe et moi avons décidé de nous séparer.

“Nous avons passé des moments merveilleux, et notre respect mutuel, notre admiration et notre amitié restent plus forts que jamais.”

Elle a signé son message avec un emoji en forme de cœur alors que ses fans ont inondé la section des commentaires pour lui envoyer ses meilleurs vœux.

Cela survient des semaines après que Faye a été aperçue en vacances à Mykonos, en Grèce,

avec Joe, un entraîneur personnel avec Barry’s Boot Camp.

Le couple est devenu public en décembre 2019, partageant des messages d’entraînement sur

Instagram et plus tard un cliché de couple.

Le couple avait alimenté les rumeurs de mariage pendant le voyage, car elle semblait porter une alliance au doigt.





Faye était précédemment sortie avec le chanteur Gareth Gates et ils se sont fiancés avant de se séparer en août 2019 après avoir passé sept ans à sortir ensemble.

Gareth, 38 ans, aurait eu le “cœur brisé” par la rupture, avant d’entamer une relation avec DJ Chloe McLennan.

On a dit que le couple s’était disputé après avoir commencé à avoir des séances de gym tard dans la nuit et il l’a confrontée à propos de sa relation avec Davies.

Une source proche du chanteur ajoutait à l’époque : « Le pauvre Gareth est

absolument navré. Il est en morceaux.

“Vers la fin de leur relation, Faye a commencé à avoir des séances de gym tard le soir et a dit qu’elle était sortie avec de nouveaux copains de gym.

«Ils ont eu une dispute fulgurante et Gareth a confronté Faye à propos de Joe. Il sentait que quelque chose n’allait pas, bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’ils étaient amis.

L’ancien couple s’est rencontré lorsqu’ils sont apparus dans “Legally Blonde” en 2012 et ont rendu public leur relation en août 2013.