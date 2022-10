La star de Coronation Street est adorable sur la photo de bébé de son anniversaire – pouvez-vous deviner de qui il s’agit ?

Shayne Ward de CORONATION Street avait l’air adorable sur une photo de bébé de retour le jour de son anniversaire.

La star du feuilleton et sa sœur jumelle Emma ont fêté leur 38e anniversaire hier.

Instagram/@sophieaustin84

Shayne Ward de Coronation Street a l’air très mignon dans un cliché de bébé avec sa sœur jumelle[/caption]

Getty – Contributeur

La star du soap a fêté ses 38 ans hier[/caption]

La fiancée de Shayne, Sophie Austin, 38 ans, s’est rendue sur Instagram pour souhaiter à son homme une journée très spéciale.

L’actrice, qui est surtout connue pour jouer Lindsey Butterfield dans Hollyoaks, a posté une photo des frères et sœurs sur son histoire.

Shayne était adorable dans une chemise rayée bleu marine et bleu, tandis qu’Emma portait un pull rouge avec un col blanc à froufrous.

Sophie a écrit: “Dream team twins @shaynetward @lilxxminx.”

Elle a ajouté un autocollant “joyeux anniversaire”.

Shayne est devenu célèbre dans la deuxième série de The X Factor après avoir remporté l’émission en 2005.

Il a ensuite décroché le rôle d’Aidan Connor en 2015 et a joué le rôle jusqu’en 2018.

Shayne est avec Sophie depuis 2016 et s’est fiancée un an plus tard.





En juin, ils ont présenté leur petit garçon Reign au monde.

Expliquant la raison du choix du nom, Sophie a dit Hello! Magazine : “Il y avait un nom que j’avais entendu que j’avais aimé, qui était Reign, et Shayne aime tout ce qui est médiéval.”

Shayne a ajouté: “Dès qu’elle l’a suggéré, j’ai pensé que c’était bien. Mon deuxième prénom est Thomas et Austin vient du père de Sophie. Je pensais que Reign Thomas Austin Ward sonnait vraiment bien et ça lui convenait parfaitement.

Le couple est également parent d’une fille, Willow May, âgée de cinq ans.

Actualités Splash

Shayne en photo avec sa fiancée Sophie[/caption]