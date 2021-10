La star de Coronation Street, Denise Black, taquine le retour de Denise Osbourne

La vétéran de CORONATION Street, Denise Black, a taquiné son retour à Weatherfield en disant qu’elle reprendrait son rôle de Denise Osbourne si le bon scénario se présentait.

Denise est surtout connue pour ses rôles dans des feuilletons, la préférée de la télévision jouant Denise Osbourne dans Corrie après l’avoir rejointe en 1992.

La mère de Daniel Osbourne a été vue pour la dernière fois sur les Cobbles en 2017, mais a été étonnamment exclue de la mort de Sinead Tinker parce que le patron de l’émission, Ian MacLeod, pensait que son retour avait peut-être « brouillé les pistes ».

Cependant, elle a dit qu’elle était disposée et prête à retourner à Weatherfield à l’avenir.

Elle a confié à Inside Soap : « J’ai vu récemment sur les réseaux sociaux que Denise avait donné 40 000 £ à Daniel – elle va mieux que moi !

« Ayant vu Daniel comme un homme maintenant, je n’ai jamais pu comprendre pourquoi Denise n’y est pas retournée ; peut-être que nous le saurons, peut-être que nous ne le saurons pas.

L’actrice, dont le personnage a eu une relation avec Ken Barlow il y a près de 30 ans, a poursuivi en révélant: « Rob Mallard, qui joue Daniel, était très amusant de travailler avec.





« Et mon Dieu, c’est un bon acteur. Je suis resté avec lui pendant le tournage et nous avons tellement ri ensemble.

« S’il y avait un besoin de Denise et que l’histoire était bonne, alors j’adorerais y retourner. »

Elle s’est également souvenue de ses débuts dans le feuilleton ITV et de son sentiment de star sur le plateau.

Elle a ajouté « Je me souviens avoir vu tous les visages célèbres dans la salle verte, attendant de filmer.

« J’ai vu Julie Goodyear (qui jouait Bet Lynch) et j’ai essayé d’être cool et de ne pas regarder. Mais ensuite je suis arrivé à la porte et je me suis retourné pour pouvoir la regarder, et je suis tombé par la porte !

En 2013, Denise a rejoint Emmerdale en tant que Joanie Wright, apparaissant initialement pendant trois mois avant de revenir en 2015 en tant que membre régulier de la distribution.

Son personnage a été tué en 2017 après une crise cardiaque après un court séjour en prison.

Denise est également connue pour son rôle dans le classique culte de Channel 4 Queer As Folk, jouant le rôle de Hazel Tyler dans les 10 épisodes du hit des années 90 de Russell T Davies – revenant en tant que fantôme de Hazel en 2015, suivi de Cucumber.

