La star de Coronation Street décroche un nouveau rôle dans Hollyoaks – des semaines après la révélation de son retour des pavés de choc

La star de CORONATION Street, Anthony Crank, a décroché un nouveau rôle dans Hollyoaks.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué le rôle du trafiquant de drogue et du bad egg polyvalent Dean Turnbull sur les pavés et fera son retour plus tard cette année.

Mais en attendant, Anthony jouera un personnage appelé Kenneth sur le feuilleton Hollyoaks de Channel 4.

Partageant le premier regard, il a dit à ses fans: « Les temps de Ru-Vealing à ‘The Loft Fierté Party’ en tant que Kenneth dans @hollyoaksofficial dans le cadre de la brillante nouvelle histoire de Jean Paul à venir…

« Un grand amour pour le toujours parfumé @thejamesutton et le fandabidosi @jonny_larkin pour être au-delà de STELLAR .”

Ses followers se sont précipités pour commenter nouvellesavec une personne écrivant : « Tellement excitant. »

Un autre a ajouté : « Bravo @crankzter ! Réjouissez-vous de vos personnages et de vos voyages.

Et quelqu’un d’autre a écrit: « Oui mon pote, j’adore. »

La nouvelle survient après que The Sun a révélé qu’il retournait également à Corrie en tant que Dean.

Dean a été vu pour la dernière fois sur Coronation Street en mai dernier lorsqu’il a laissé Abi Webster en difficulté pour mort lorsqu’elle l’a trompé en lui faisant admettre qu’il avait volé une voiture de sport dans le garage.

Elle a été forcée de l’utiliser comme bélier pour s’échapper d’un garage enfumé.

Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’il l’a abandonnée lorsqu’elle a eu un travail précoce surprise avec son bébé.

Une source a déclaré: « Dean est de retour pour un temps limité mais il est tout aussi dangereux qu’avant.

« Il a une histoire avec Abi mais elle n’est pas la seule toxicomane dans la rue que Dean connaît – Cassie Plummer pourrait aussi être dans son orbite.

« C’est définitivement à surveiller. »

L’acteur Anthony est surtout connu pour avoir animé l’émission T4 du dimanche matin sur Channel 4 entre 2002 et 2005.

Des millions de personnes se sont rendues dans les années 2000 pour regarder Anthony et d’autres présentateurs de T4 comme Alexa Chung, Rick Edwards et June Sarpong pour la gueule de bois télévision.

Ce n’est pas la première fois qu’Anthony apparaît dans le feuilleton avec lui jouant un policier lors de deux apparitions en 2011.

Il est également apparu dans son rival Hollyoaks avant et a joué dans des drames Accused, Shameless et The Syndicate.