La star de Coronation Street annonce sa sortie – et veut déjà rejoindre le feuilleton rival

La star de CORONATION Street, Gabrielle Glaister, a révélé qu’elle souhaitait rejoindre un feuilleton rival avant sa sortie des pavés.

Les téléspectateurs ont vu Gabrielle jouer le rôle de Fern Lindon alors qu’elle se fait passer pour un sosie de Bernie Winter.

Alors qu’elle planifie son chemin à travers Weatherfield, Fern a volé des bijoux d’une valeur de plus de 1 000 £.

Cependant, son personnage sortira bientôt du feuilleton ITV.

Gabrielle a dit qu’elle “aime travailler” et a jeté son dévolu sur EastEnders pour son prochain rôle.

“Je n’ai aucune idée [what I’m going to do next],” dit-elle.





“Je lutte contre le syndrome du nid vide car mon fils est parti à l’université, alors quelqu’un doit me donner un emploi”, a-t-elle déclaré à TV Times.

Elle a poursuivi: “J’adore faire de la télé et j’adore les savons. J’ai fait Family Affairs et Emmerdale, ainsi que Corrie et Brookside, mais je n’ai pas encore fait EastEnders – je l’envisagerais certainement.

“Cela semble ennuyeux, mais j’adore travailler.”

La femme de 62 ans a également expliqué comment son rôle actuel de Corrie est né – car elle est régulièrement confondue avec sa collègue actrice Jane Hazlegrove.

“C’était en avril de l’année dernière lorsque mon agent m’a téléphoné à ce sujet”, a-t-elle révélé.

“Ma première réponse a été ‘C’est idiot!’ Je craignais que les gens disent “mais tu es Debs!” parce que j’étais auparavant à Corrie.

« Mais bon, je suis un acteur, et les acteurs jouent des rôles différents. C’était un peu un pari, mais je pense que cela a vraiment fonctionné et nous avons passé un bon moment à le filmer.

Elle a ajouté: “Nous nous étions rencontrés brièvement une fois auparavant … mais nous sommes de bons amis maintenant.”

Glaister a précédemment joué dans le feuilleton Brookside de Channel 4, jouant le rôle de Patricia Farnham de 1990 à 1997.

