La star de Coronation Street, Alan Halsall, révèle comment sa fille utilise sa renommée contre lui

La star de CORONATION Street, Alan Halsall, a révélé que sa fille commençait à utiliser sa renommée contre lui.

L’acteur – qui joue Tyrone Dobbs dans le feuilleton ITV – partage sa fille Sienna, 9 ans, avec son ex Lucy-Jo Hudson.

Alan a révélé comment sa fille Sienna utilise sa renommée pour l’embarrasser[/caption]

Et la petite a commencé à réaliser à quel point ses parents sont célèbres – et elle s’en sert pour l’embarrasser comme tous les bons enfants.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Alan a déclaré: «Ma pauvre petite fille l’a sous tous les angles parce que je suis sur Corrie et sa mère sur Hollyoaks, et ma petite amie était sur Coronation Street.

« Elle pense juste que c’est normal. Maintenant qu’elle a neuf ans, elle devient un peu effrontée avec ça.

« Nous allons faire le tour d’un magasin et elle dit : ‘Regarde papa ! C’est toi là-bas dans un magazine !”

La co-vedette Jennie McAlpine a ajouté que ses enfants étaient également de la partie.

Jennie, maman de deux enfants, a déclaré: «Je pense qu’ils réalisent de plus en plus.

« Hilda a maintenant quatre ans et Albert huit. En ce qui concerne Albert, je ne suis pas dans le onze de départ anglais, donc il n’est pas intéressé.

Le couple à l’écran est ami depuis plus de deux décennies – et admet qu’il s’embrasse pour le feuilleton depuis plus longtemps que quiconque dans sa vie réelle.

Les patrons les ont récemment surpris avec un voyage dans le passé avec une compilation vidéo de leur passage dans le feuilleton.

“Nous avons pu voir notre tout premier baiser, il y a 21 ans”, a déclaré Alan.

“Alors j’ai probablement embrassé Jennie plus longtemps que n’importe qui d’autre dans ma vie.”

Mais les acteurs avaient du mal à se souvenir de la moitié des scènes qui leur étaient montrées.

Jennie, 38 ans, a révélé : « Je ne pouvais pas à l’époque ! Je peux maintenant parce que je l’ai vu.

Alan a ajouté: “C’était une chose assez intéressante parce qu’on nous a montré divers clips et honnêtement, je n’en avais aucun souvenir.

“Tous ces différents moments de leur vie… ça fait 20 ans, je suppose, mais il y a eu des moments où nous avons eu de vrais, gros et passionnés baisers et nous nous regardons et je pense, ‘Je ne me souviens pas… Je suis content qu’elle ne le fasse pas aussi!

Pendant ce temps, à l’écran, leurs personnages Fiz et Tyrone sont sur le point de se marier ce Noël lors d’une cérémonie surprise pour Fiz.

Mais la catastrophe survient lorsque Fiz part en trombe pour trouver une dinde et finit par tomber en panne sur une voie éloignée dans la voiture sans son téléphone.

Réussiront-ils à organiser un mariage de Noël heureux ?