La star de Coronation Street admet “je me bats” avant la sortie du deuxième feuilleton

ELLE a lancé son deuxième passage sur les pavés avec fracas en août, mais il est maintenant temps pour l’actrice Gabrielle Glaister de dire un autre adieu au feuilleton.

La star, 62 ans, a commencé à apparaître sous le nom de Fern Lindon cet été – jouant le mystérieux sosie de Bernie Winter, joué par Jane Hazelgrove.

Rex

Inconnu, clair avec bureau photo

Elle a été impliquée dans une histoire de sosie avec Bernie Winter, interprétée par Jane Hazelgrove[/caption]

L’histoire du sosie a comporté de nombreux rebondissements, mais avec les bouffonneries de Fern qui la rattrapent enfin, sa sortie est imminente.

L’histoire amusante est venue après que Jane ait lancé avec succès l’idée d’amener Gabrielle dans le feuilleton, après avoir révélé que le couple se confondait toujours.

Avec son personnage Bernie étant un jumeau, elle a initialement suggéré de choisir Gabrielle comme sa jumelle jusqu’à ce que les patrons du spectacle proposent cette histoire encore plus loufoque.

Cependant, le temps passé par Gabrielle dans la série a été plutôt de courte durée et elle a parlé de la “lutte” de s’éloigner d’une si grande émission de télévision.

En savoir plus sur Corrie TOUCHEZ UN NERF Les fans de Corrie ont la même réaction que Sam Blakeman face au tueur de maman Harvey DES RUES À VENIR Les stars de Corrie regardent des mondes loin de leurs personnages de télévision alors qu’elles profitent de la journée

S’ouvrant dans une conversation franche avec le TV Times, l’actrice a admis: “Je n’ai aucune idée [what I’m going to do next]. Je lutte contre le syndrome du nid vide car mon fils est parti à l’université, alors quelqu’un doit me donner un emploi.

Gabrielle a déjà joué dans d’autres rôles de savon dans Emmerdale et Brookside et les téléspectateurs aux yeux d’aigle se souviendront également d’elle de son passage précédent, beaucoup plus long, sur les pavés de Corrie.

Gabrielle est apparue à l’origine pendant un peu moins de dix mois en 2000 dans le rôle de Debs Brownlow, la sœur du personnage de Denise Welch, Natalie Barnes.

Elle a révélé qu’à cause de cela, lorsqu’elle a été approchée pour la première fois pour jouer le rôle de Fern, elle était sceptique ayant déjà joué un rôle notable dans l’émission ITV.





Cependant, avec 20 ans passés et une histoire passionnante à portée de main, Gabrielle a décidé de se lancer, en disant : « Mais bon, je suis acteur, et les acteurs jouent différents rôles. C’était un peu un pari.

“Je pense que cela a vraiment fonctionné et nous avons passé un bon moment à le filmer.”

Gabrielle ne prévoit pas de ralentir de sitôt et a révélé qu’elle rongeait son frein pour se mettre les dents dans un autre rôle de premier plan et a admis qu’un tour dans le feuilleton de la BBC EastEnders était le prochain à son ordre du jour.

Elle a déclaré: “J’adore faire de la télé et j’adore les savons. J’ai fait Family Affairs et Emmerdale, ainsi que Corrie et Brookside.

«Mais, je n’ai pas encore fait EastEnders – je l’envisagerais certainement. Cela semble ennuyeux, mais j’adore travailler.

TVI

Fern et Bernie ont commencé comme copains mais les choses ont rapidement changé[/caption] TVI

Fern a fait semblant d’être Bernie dans un crime[/caption] TVI

Bernie risquait une peine de prison[/caption]