La star de Coronation Street a un rôle secret dans Love Actually – les avez-vous repérés ?

Les fans de CORONATION Street seront surpris d’apprendre que l’acteur de Johnny Connor, Richard Hawley, est apparu dans l’un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps.

L’acteur, qui a frappé les pavés pour la première fois en 2015, a décroché un rôle dans la comédie romantique à succès, Love Actually.

Richard, 61 ans, a joué aux côtés de Hugh Grant, Colin Firth, Bill Nighy, Martine McCutcheon et Keira Knightley dans le film emblématique de Richard Curtis.

Il a joué le vice-Premier ministre Alex dans le film à succès de 2003 et est apparu dans de nombreuses scènes aux côtés de Hugh qui incarnait le Premier ministre.

L’acteur, qui a également joué des rôles dans la série dramatique policière Prime Suspect, a été tué dans un scénario tragique l’année dernière.

Alors qu’une tempête sauvage dévastait la rue, des nids-de-poule ont commencé à se former, forçant le courageux Johnny à grimper sous terre dans le but de sauver son ex-épouse Jenny Bradley.

Dans une sombre tournure du destin, Jenny a réussi à s’échapper avec l’aide de Shona Platt, tandis que Johnny est tombé inconscient et s’est noyé avant que quiconque ne puisse le sauver.

Jenny l’a supplié de se battre pour rester en vie en criant : « Johnny, dis quelque chose – ça va ?





« Johnny, écoute-moi, ils sont là. Ils seront bientôt avec vous. Tu n’es pas obligé de me parler mais regarde-moi.

« Lève juste la tête Johnny. Johnny regarde-moi. Ils sont là.”

Mais dans une scène dévastatrice, Johnny a commencé à entendre la voix de son défunt fils Aidan l’appeler papa.

Lorsqu’elle a réalisé ce qui se passait, Jenny a crié: «Johnny, s’il te plaît, tu as juste besoin de t’accrocher. Je vous aime.”

Après avoir dit à Jenny qu’il l’aimait aussi, Johnny s’est éclipsé sous l’eau, laissant Jenny hurler d’angoisse.

Dans des scènes déchirantes, Carla a vu Jenny sortir sans Johnny et elle a compris ce qui s’était passé.

Les téléspectateurs étaient en larmes alors que Johnny quittait le feuilleton.

L’un d’eux a écrit: “Aww, c’était déchirant d’entendre Johnny appeler le nom d’Aidens.”

Un deuxième a déclaré: “Je ne peux pas croire que le charmant Johnny Connor soit parti!”

Un autre a ajouté: “Pauvre Johnny, j’ai le cœur brisé et quand nous avons bien entendu la voix d’Aiden, c’était tout !! RIP Johnny”

Après que son personnage ait été tué, il est apparu sur Loose Women pour parler de ses futurs projets de carrière, révélant qu’il souhaitait se former en tant que bénévole dans une école forestière.

Il a déclaré : « Premièrement, je vais me former et faire du bénévolat dans une école forestière près de chez moi. J’ai travaillé un peu dans l’un d’entre eux et ce sont des endroits fantastiques pour les enfants.

S’ouvrant sur sa sortie de feuilleton, il a ajouté: “J’ai toujours voulu faire ce qui était une très belle histoire d’amour et pour être parfaitement honnête, si vous voulez faire une très belle histoire d’amour, quelqu’un doit mourir.

« Il faut que ce soit fini. Et c’est ce que nous voulions. C’est pourquoi je suis intervenu, vraiment et j’ai dit que j’étais prêt à partir.