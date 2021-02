La star de Coronation Street a sangloté hystériquement alors qu’il était limogé, forçant le producteur à le garder, révèle un agent de célébrité

Une star de CORONATION Street s’est effondrée en sanglots hystériques lors de son licenciement – et a conservé son travail, a révélé un agent de célébrité.

L’auteur à succès Melanie Blake a utilisé ses années à représenter les plus grandes stars du savon au Royaume-Uni pour l’inspirer à révéler l’incident de la star actuelle sans nom.

📺 Suivre notre spoiler de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins sur EastEnders, Coronation Street et Emmerdale…

Dans son nouveau livre Ruthless Women, il y a une scène où une star du savon masculin est expulsée du feuilleton fictif Falcon Bay mais tombe en panne et supplie pour son travail.

Et Melanie a maintenant révélé que la scène était inspirée par un récit réel d’une star actuelle de Coronation Street.

Elle a déclaré à Digital Spy: « C’est en fait une histoire vraie. Il y a un acteur sur Coronation Street en ce moment qui a littéralement supplié une productrice.

«Quand elle l’a appelé pour le virer, il l’a littéralement suppliée à genoux et a sangloté hystériquement.

«C’était tellement horrible qu’elle a fini par ne pas le renvoyer – et il est toujours dans la série à ce jour.

« C’est drôle parce que je connaissais cette histoire et puis quelques personnes que je connais ont lu le livre et ont dit: » Oh, c’est lui! « »

Melanie a également révélé certaines des histoires de feuilleton très médiatisées dont elle était responsable, notamment le retour d’entre les morts de Kathy Beale d’EastEnders.

Elle a ajouté: «J’ai personnellement ramené Gillian Taylforth d’entre les morts en tant que Kathy Beale dans EastEnders.

«J’ai ramené Danniella Westbrook à EastEnders après la refonte de son rôle de Sam Mitchell.

Sean Tully de Coronation Street révèle qu’il a presque 50 ans

«J’ai suggéré à Claire King de revenir à Emmerdale et j’ai remis Beverley Callard dans The Rovers.

« J’ai eu des expériences incroyables en avantage numérique en jouant au jeu de la roulette de savon. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point les agents sont puissants. »

Ruthless Women de Melanie Blake est publié par Head of Zeus aujourd’hui 18 février en livre relié, 12,99 £.