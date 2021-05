La star de Coronation Street a dévoilé l’attaque de Seb DEUX semaines avant sa mort à l’écran avec une photo d’un voyou dans son procès au tribunal

CORONATION Les téléspectateurs ont été dévastés ce soir lorsque Seb est mort à la suite d’une violente attaque de Corey et de sa bande.

Les fans du feuilleton ITV ont été secoués après l’attaque brutale contre Nina et Seb – mais son destin tragique avait été taquiné des semaines avant sa diffusion.

Les fans de Corrie ont été dévastés lorsque Seb est mort dans l’épisode du feuilleton de ce soir[/caption]

Les fans aux yeux d’aigle ont deviné qu’il y avait une mort sur les pavés après que l’actrice Tanisha Gorey (Asha Alahan) a partagé une vidéo de la co-star Maximus Evans (Corey) dans un costume noir.

Il y a deux semaines, Tanisha a publié le clip sur son histoire Instagram, qui montrait le voyou adolescent habillé pour le tribunal.

Le couple a ri ensemble dans la courte vidéo, avec Maximus posant en plaisantant dans la tenue élégante.

Réagissant au cadeau évident, un fan a déclaré: «C’était comme un énorme spoiler pour moi et j’ai été choqué qu’elle l’ait mis en place!

«Cela a essentiellement révélé que Corey finirait devant le tribunal.

«Dès que Seb et Nina ont été attaqués, je craignais vraiment que l’un d’eux meure – c’est la seule raison pour laquelle il serait devant le tribunal.

Se rendant compte apparemment de son erreur, Tanisha a supprimé la vidéo de son profil peu de temps après l’avoir publiée – mais il était déjà trop tard pour beaucoup.

Coronation Street n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été approché par The Sun.

Tanisha a supprimé l’histoire Instagram du spoiler peu de temps après sa publication[/caption]

Nina se remet de l’attaque brutale[/caption]

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a précédemment taquiné que les familles seraient en guerre dans une torsion massive après l’attaque de Nina et Seb.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Iain a déclaré: «Cela attire de nombreuses familles différentes et, dans la meilleure tradition de la narration de Coronation Street, oppose voisin contre voisin et, dans certains cas, mari contre conjoint, tous ces domaines de conflit intéressants.

«Cela devient en partie une question de classe à l’avenir, je veux dire que je ne peux pas en dire trop à ce sujet, mais en termes de déroulement de l’enquête criminelle, cela devient une question de classe, d’antécédents et de privilèges.





Iain a ajouté: «Il y a des éléments intéressants que nous tirons dans l’histoire au fur et à mesure qu’elle se déroule.

«À la base, nous voulions que ce soit une histoire montrant une intolérance horrible qui peut faire face aux gens uniquement sur la base de leur apparence, de la musique qu’ils pourraient écouter ou de la sous-culture à laquelle ils pourraient s’identifier et c’est le cœur de la histoire jusqu’à la ligne d’arrivée.

«C’est une histoire d’intolérance et la réaction à celle de tous les protagonistes est la texture de l’histoire et la substance de l’intrigue à venir.»

Coronation Street continue lundi à 19h30 sur ITV.