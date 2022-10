La star de “Cobra Kai”, Ralph Macchio, explique pourquoi il a refusé le remake de “Karate Kid” de Will Smith : “La porte était ouverte”

Will Smith a demandé à Ralph Macchio de participer à son remake de “The Karate Kid” – mais l’acteur qui a joué le célèbre rôle de Daniel LaRusso a refusé l’offre.

La star de “Cobra Kai” a partagé son récit dans un nouveau mémoire intitulé “Cire sur: Le Karaté Kid et moi,” qui détaille son ascension vers la célébrité avec la franchise de films bien-aimée.

“Écoutez, il n’a pas proposé du genre : “Je vais t’écrire un grand rôle dans ce remake””, a expliqué l’homme de 60 ans à Fox News Digital. “Il a juste dit: ‘Toute implication que vous voulez, nous pouvons le comprendre.’ Il voulait que je me sente à l’aise avec ça à l’avenir.'”

C’était en 2008 lorsque Macchio a appris qu’un remake du film de 1984 était en préparation avec l’acteur oscarisé en tant que producteur. Le film de 2010 mettait en vedette le fils de Smith, Jaden Smith, ainsi que Jackie Chan et Taraji P. Henson. Dans son livre, Macchio a décrit à quel point c’était “un moment choquant” d’apprendre qu’une nouvelle version était en cours de développement sans aucune des stars d’origine.

“J’ai passé 20 ans à essayer de prouver que je n’étais plus une gamine, et puis quand j’ai entendu qu’ils étaient en train de refaire mon plus grand film, tout d’un coup, je me suis dit : « Hé, pourquoi ils précipitent tout ! » », a écrit Macchio. .

Macchio a déclaré qu’il avait été “pris au dépourvu” lorsqu’un journaliste l’a approché dans la rue et lui a demandé ce qu’il pensait de l’annonce. Macchio a répondu qu’il “espérait qu’il y aurait bientôt plus de contenu original sortant d’Hollywood”. Pourtant, il “a souhaité à tous bonne chance et succès et a pensé que c’était cool de savoir que l’histoire avait toujours une grande pertinence”.

Mais le lendemain, un titre disait : “Macchio Slams Remake”, ce qui a conduit à un appel de Smith 48 heures plus tard. Macchio a déclaré qu’il voulait clarifier les choses à propos de “le titre sensationnaliste de type tabloïd”. C’est alors que Smith a proposé de l’impliquer “de la manière que je voulais et a dit que la porte était ouverte”.

“J’ai juste dit:” Vous savez quoi, je vais prendre du recul, être un fan et voir ce que vous proposez “”, se souvient Macchio. “Je pense que l’héritage se suffit à lui-même, et je n’avais pas vraiment envie d’insérer une cheville carrée dans un trou rond si vous voulez. Je n’en savais tout simplement pas assez et ce qu’ils voulaient faire pour moi. vraiment participer. Ils l’ont réinventé et ont fait un film qui s’est avéré être assez réussi et assez bien conçu. Il a bien fonctionné, mais seulement à mon avis, il a amélioré l’héritage de l’original.

Jaden, 24 ans, qui a reçu des mots encourageants de Macchio, a joué un personnage plus jeune que le LaRusso original.

Après avoir joué dans trois films “Karate Kid” dans les années 80, Macchio “a essentiellement dit” Non “pendant 30 ans” aux idées pour plus. Il ne voulait pas “entacher l’héritage avec une idée à courte vue ou une ponction d’argent”.

Il a également été approché avec de nombreuses idées étranges pour une suite.

“Celui dont on parle le plus, c’est quand deux scénaristes ont lancé un crossover ‘Rocky'”, a-t-il ri. “Daniel LaRusso et Rocky Balboa se connaissaient d’une manière ou d’une autre, et chacun avait des enfants avec des problèmes. Et ils se réuniraient entre Philadelphie et Newark, New Jersey, et créeraient un nouveau système de combat entre Miyagi et l’entraîneur de Rocky. C’est toujours le meilleur. Mais il y en avait d’autres, comme Miyagi qui revenait en tant que fantôme et était un guide, comme Obi-Wan Kenobi et Yoda. C’est une joie de repenser à chacun d’eux, car maintenant je regarde et je sais que j’ai fait le bon choix en attendant le concept ‘Cobra Kai’.”

Macchio et la co-star de “Karate Kid” William Zabka ont repris leurs rôles dans “Cobra Kai”, une série qui a fait ses débuts sur YouTube Red en 2018 avant de passer à Netflix pour sa troisième saison. Il se déroule 34 ans après le premier film. La première saison avait plus de 60 millions de vues.

“The Karate Kid” raconte l’histoire d’un maître d’arts martiaux qui encadre un adolescent victime d’intimidation. Les créateurs de “Cobra Kai” ont changé d’avis Macchio à propos d’une série d’une demi-heure disponible en streaming. Les fans de longue date et les téléspectateurs curieux étaient accros.

“[The secret sauce is] ne jamais perdre de vue les thèmes humains qui sont tissés dans l’ADN de ‘Karate Kid’, qui est un adolescent et une mère célibataire qui déménagent dans une nouvelle ville où il essaie de trouver sa place et de faire ce qui est juste”, a-t-il expliqué à Fox News Numérique.” Et il y a tellement d’éléments de ces thèmes qui sont tissés dans la série ‘Cobra Kai’. Autant le ton est différent… c’est à peu près le même. Et ces petites perles de sagesse et de connexion humaine sont ce qui fait que “The Karate Kid” n’est qu’un autre film de pop-corn d’été. Et c’est pourquoi cela résonne depuis près de quatre décennies.… C’est vraiment unique et spécial de pouvoir encore partager ces histoires [based on] ces thèmes et ces personnages.”

Mais une étoile a été sensiblement manquée.

Pat Morita, mieux connu sous le nom de sage M. Miyagi, est décédé en 2005 à l’âge de 73 ans d’une insuffisance rénale. Le comique de stand-up, qui a à l’origine fait sa marque sur “Happy Days”, a laissé une impression durable sur sa co-star, qui est rapidement devenue son amie hors écran.

“Les messages téléphoniques ou les appels téléphoniques que je recevrais de lui me manquent”, a déclaré Macchio. “Il m’appelait toujours ‘Ralphie’. Il disait: “Comment vas-tu, Ralphie? J’ai pensé à toi et à la magie que nous avons.” Je savais que nous avions du succès. Je savais que nous avions quelque chose de spécial. C’était tellement facile. Mais je pense qu’il a vu à quel point c’était vraiment magique. [this film] était avant moi. Et ça me fait sourire quand je pense à ces appels téléphoniques que je recevrais de lui Et comment quand le film est sorti, le monde a embrassé ces deux personnages.”

“Il n’a vraiment commencé dans le secteur du divertissement qu’à l’âge d’environ 30 ans”, a expliqué Macchio. “Il s’est essayé au stand-up, et il s’est penché sur son héritage nippo-américain. Il s’est en quelque sorte penché sur ce qui peut être considéré comme des stéréotypes et des typages et non sur PC, si vous voulez, mais il s’est fait un nom qui Il avait l’habitude de dire que c’était Redd Foxx qui lui avait donné sa chance à Vegas.… Il était Arnold dans “Happy Days”. Il était sur ‘M * A * S * H.’ Il y avait des réserves de tout le monde pour l’avoir comme Miyagi avant de le voir. ‘Arnold de ‘Happy Days?’ Tu es fou ? C’est idiot, ça ne marchera jamais.” Je suis entré dans la pièce pour le rencontrer, et en deux secondes, moins de deux secondes, ces personnages ont pris vie.”

Macchio a reconnu qu’il menait une vie “normale” par rapport à ses pairs qui sont également devenus célèbres dans les années 80. La star a déclaré qu’il n’avait jamais été tenté par la drogue ou la fête.

“C’est une leçon que nous pourrions tous utiliser – une alimentation équilibrée, des relations équilibrées, une vie équilibrée, vous savez?” il a dit. “Je donne un peu de crédit à mes parents pour m’avoir ancré … Et une partie de cela est ma propre sensibilité d’être simplement quelqu’un qui … n’a jamais choisi de prendre ces gros risques qui pourraient conduire à une pente glissante. Et chaque fois que je ne travaillais pas à Los Angeles, je suivais mes équipes à New York, comme les Mets de New York et les Islanders de New York, donc je revenais à New York pour aller aux matchs… Je pense que cela et la base de mon éducation avaient quelque chose à voir avec comment j’ai évité tout cela.”

Aujourd’hui, Macchio est impatient de voir ce que l’avenir lui réserve – et il ne se soucie pas des éloges qu’il a reçus pour son apparence juvénile en cours de route.

“C’est juste un autre jour au bureau pour moi”, a-t-il ri. “Je m’en suis occupé depuis que j’étais au collège. J’avais l’air d’être à l’école primaire au collège… Maintenant, j’essaie juste de le maintenir. Maintenant, c’est plus comme, ‘Combien de temps pourrais-je supporter ça jeune garçon? J’y travaille. Ce sont les cartes qui m’ont été distribuées. Et je suppose que c’est une assez bonne main. Je vais blâmer mes parents et mes grands-parents qui ont toujours semblé jeunes pour leur âge. Et le fait que je sois associé à un personnage qui est un enfant – je ne peux pas m’en sortir.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.